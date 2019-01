Naunhof

Gekonntes Fallen gehört zu Karate wie der Einsatz von Händen und Füßen. Die Besucher der vom Aktivsportverein Saxonia organisierten ersten Nacht der Kampfkunst in Naunhof erlebten am Sonnabend jedoch einen ungewöhnlichen Fall. Vereinspräsident Michael Schramm legte ihn hin, und zwar auf der Bühne. In der ausverkauften Parthelandhalle überraschte er seine Angebetete, indem er vor ihr auf die Knie ging und sie bat, ihn zu heiraten.

Überraschung für Kathrin Bosniatzki: Michael Schramm vor ihr auf Knien. Quelle: Dieter Koch

Eindeutige Antwort

Akustisch war für viele die Antwort nicht zu vernehmen. Gegenüber der LVZ verriet der 44-Jährige aber jetzt: „Sie hat Ja gesagt.“ Sofort würden die Hochzeitsglocken allerdings nicht läuten. Die Trauung planen beide für Sommer kommenden Jahres.

Schramm verrät: Sie hat Ja gesagt. Quelle: Dieter Koch

Heiratsantrag nach langem Zögern

Seit zwölf Jahren sind Schramm, der zugleich Chef der Naunhofer CDU ist, und Kathrin Bosniatzki (39) ein Paar. Beide haben zwei gemeinsame Töchter, Schramm brachte einen Sohn mit in die Beziehung. „Bisher war ich es, der immer zögerte zu heiraten“, gibt er zu. „Mit dem Verein bin ich viel unterwegs. Und meine Partnerin ist in Naunhof im Betrieb ihrer Eltern tätig. Wir haben einfach keine Zeit gefunden“, sagt er.

Nun nehmen sie sich die Zeit.

Von Frank Pfeifer