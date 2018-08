Grimma/Fremdiswalde

„Unbürokratisch und schnell“ sollte es gehen, die Anfang des Jahres zugesagten Gelder von der Landesregierung den Kommunen zukommen zu lassen, um dringende Investitionen tätigen zu können. Konkret gehe es um 70 000 Euro aus einem Sonderfonds des Freistaates, mit denen die Stadt Grimma als Eigenmittel Spielplätze bauen wolle. Daran erinnert Ute Kniesche – Stadträtin der Fraktion Unabhängige Wählervereinigung sowie als Ortschaftsrätin für Fremdiswalde – und hat dabei insbesondere den Spielplatz in ihrem Heimatdorf auf dem Schirm.

Dorfverein hat schon Hand angelegt

„Wer es glaubt....!“, unkt die Kommunalpolitikerin, denn trotz mehrfacher Nachfragen „ist nichts passiert“, fuchst es Kniesche und sie fügt an, „dass wir hier im Ort Geburten haben, wie lange nicht. Und unser alter Spielplatz wurde auch immer rege genutzt“. Indes könne sie es den Kindern und Eltern im Ort nicht mehr erklären, warum und weshalb in dieser Sache nichts geschehe. Gleichwohl sich im Ort eine Gruppe formiert habe, die sich des Themas annahm. Außerdem haben Mitglieder vom Dorf- und Heimatverein gemeinsam mit Kindern Hand angelegt, um wenigstens das Umfeld des Spielplatzes aufzuhübschen. So wurden der Zaun gestrichen und Blumen angepflanzt. Doch das könne nicht den „kläglichen Rest“ des Spielplatzes kaschieren, „der nur noch aus einer Schaukel und einer Wippe besteht.“ Andere Elemente seien „schon lange abmontiert“ worden.

Kniesche fordert Taten

„Mein Appell“, so kommt Kniesche auf den Punkt, „geht an die Verantwortlichen, nun endlich nach langem Gerede endlich Taten sprechen zu lassen.“ Außerdem hoffe sie, Mitglieder der SPD-Fraktion im Stadtrat noch davon zu überzeugen, dem Spielplatzprojekt zuzustimmen, statt wie von ihnen angeregt, die Gelder der Jugendfeuerwehr zukommen zu lassen. „Letztendlich würden sich auch die Kinder der Jugendfeuerwehr über schöne Spiel- und Klettergeräte freuen“, argumentiert Kniesche.

Zumindest die Verwendung der 70 000 Euro dürfte final geklärt sein, bestätigte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Wir wollen die demnächst eingehenden Gelder als Eigenmittel nutzen und mit Fördermitteln veredeln. 10 000 Euro sind für eine Skateranlage im Dorf der Jugend geplant, die Asphaltfläche dafür ist bereits gebaut worden. 60 000 Euro fließen in zehn Kinderspielplätze in allen Ortsteilen, definitiv auch in Fremdiswalde“, versichert Berger. Die Planungen dafür seien in Arbeit und die Förderanträge sind vorbereitet. Allerdings, so weitet Tiefbauamtsleiter Dirk Hahmann den Blick auf die Bürokratie, müssten dafür noch allerhand Formulare und Papierseiten beschrieben werden, weshalb er sich nicht zu weit zum Fenster hinauslehnen wolle, wenn es um einen Termin der Realisierung gehe. Fazit von Berger: „Die Spielplätze kommen.“

Von Frank Schmidt