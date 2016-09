Grimma/Kössern. Möge unser Jagdhaus immer im rechten Licht erstrahlen“, sagten Aurelia von Caterstein und Benno von Muldenknick, alias Petra Brummer und Bernd Wagner vom Jagdhausverein. Damit legten sie symbolisch den Schalter von der Straßenbeleuchtung zur extra installierten Illumination des barocken Gebäudes um. Anlass und Kulisse zugleich war dafür das Dorffest in Kössern, um allen Anwesenden kundzutun, dass diese Investition nach der umfangreichen Sanierung des Jagdhauses gewissermaßen die Krönung sei. Denn wie wir berichteten, wurde das Jagdhaus allein von 2014 bis Juni 2015 für 295 000 Euro saniert. So erfolgte die Sanierung der Fassade und wurde das Dach instand gesetzt. Außerdem wurde die Heizung ins Dach verlegt. Gleichzeitig wurden neue Trinkwasser- und Gasanschlüsse verlegt.

Um nun für die Illumination des Gebäudes finanzielle Mittel locker zu machen, sprach Petra Brummer als Initiatorin zunächst die Stadtverwaltung Grimma an. „Vergesst es Gnädigste, bei der angespannten Haushaltslage“, bekam Aurelia von Caterstein vom Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) zur Antwort. Was jedoch nicht heißen sollte, dass er die Idee nicht gut fand. „Es sei denn, Ihr gebt etwas dazu“, baute das Stadtoberhaupt eine Brücke, die für den Jagdhausverein zum Pilgerpfad durch das Dorf wurde. Denn Aurelia von Caterstein ist fortan von Haus zu Haus spaziert und bat um Spenden für das Projekt. „Dabei bin ich bei den Leuten auf soviel Entgegenkommen und Zuspruch gestoßen, dass wir unter dem Strich 1675,07 Euro gesammelt haben. Jeder hat gegeben, was er dachte und konnte. Nur von zwei Leuten habe ich eine dumme Antwort bekommen“, plauderte Aurelia aus dem Nähkästchen. Am Ende hat Kössern ein Jagdhaus, das fortan auch abends im rechten Licht erstrahlt.

Von Frank Schmidt