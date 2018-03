Kösserner Jagdhaus-Verein lädt zum traditionellen „Musikcafé zum Frauentag“ ein

Im „Musikcafé zum Frauentag“, zu dem der Kösserner Jagdhaus-Verein einlud, wurde am Wochenende an ein besonderes Jubiläum erinnert: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Krisztin und Konstantin Nazarov übernahmen dann die Bühne für ihr Musikkabarett der besonderen Art.