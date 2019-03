Trebsen

Es war ein ungewöhnlicher Einstieg in seinen Rechenschaftsbericht, für den sich Trebsens Stadtwehrleiter Christian Pfaff am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr entschieden hatte. Er sprach in der Sport- und Kulturstätte die aktuellen Kommunikationsprobleme innerhalb seiner Wehr an. „Wir müssen aufhören, übereinander zu reden und wieder damit beginnen, miteinander zu reden“, appellierte Pfaff an seine Kameraden.

Jeder solle selbstverständlich seine Meinung haben und diese auch an geeigneter Stelle kundtun können. Wichtig sei jedoch, dass man nicht nur Kritik anbringt, sondern diese auch von Fall zu Fall einzustecken in der Lage ist. „Ebenso wichtig wie konstruktive Kritik ist ein respektvoller Umgang miteinander und das öffentliche Ansprechen von Problemen innerhalb der Wehr“, sagte der Feuerwehrchef.

39 Einsätze im vergangenen Jahr mit 183 Kameraden

Er habe den Eindruck, dass letzteres in jüngster Zeit nicht immer der Fall gewesen sei. An dieser Stelle müsse künftig lösungsorientiert gearbeitet werden. Persönliche Befindlichkeiten sollten im Feuerwehralltag außen vor bleiben. „In der Feuerwehr muss sich jeder auf den anderen blind verlassen können, und im Ernstfall hängt vielleicht das eigene Leben von dem Kameraden neben mir ab“, redete Christian Pfaff seinen Kameraden ins Gewissen und schlug damit zugleich den Bogen zum Dienst- und Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres.

2018 rückten die Feuerwehren des Gemeindeverbandes Trebsen zu insgesamt 39 Einsätzen aus. Dabei waren laut Pfaff in Summe 183 Kameraden insgesamt 723 Stunden im Einsatz und hätten ihre Aufgaben in sehr guter Qualität und mit hohem Engagement gemeistert. „Alle Kameradinnen und Kameraden haben eine sehr große Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt, und ihnen gilt mein besonderer Dank“, so der Stadtwehrleiter, der aus den 39 Einsätzen jenen im Rahmen des Sturmtiefes Friederike im Januar sowie den Brand eines Carports in Neichen Ende Februar heraushob.

Reinhard Wittig wird für 40 Jahre Dienst geehrt

Darüber hinaus waren 2018 mehrere Ölspuren zu beseitigen und technische Hilfe nach Verkehrsunfällen sowie für den Rettungsdienst nötig gewesen. „Daran ist ablesbar, dass die Tendenz weg von den Brand- hin zu immer mehr technischen Hilfeleistungseinsätzen geht“, betonte Pfaff, der im Verlauf des Abends Beförderungen sowie Ehrungen vornahm.

Mit besonders großer Freude gratulierte er dem Alters- und Ehrenabteilungs-Kameraden Reinhard Wittig zu dessen 40. Dienstjubiläum. „Ich bin mit 26 Jahren in die Trebsener Wehr eingetreten und haben diesen Schritt zu keinem Zeitpunkt bereut“, sagte der 66-Jährige, der die technische Entwicklung vom ELO über den W 50 bis hin zur heutigen modernen Einsatztechnik hautnah verfolgt hat. „Ohne diesen heute erreichten Stand der Technik wären die vielfältigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren nicht zu erbringen“, ist der Jubilar überzeugt.

Auszeichnungen Beförderungen Zur Oberfeuerwehrfrau: Gabriele Kießig, Ortsfeuerwehr (OFW) Trebsen; zum Hauptfeuerwehrmann: Falk Wetzig, OFW Trebsen; zum Brandmeister: Torsten Knochenmuß, OFW Trebsen. Ehrungen Zum 10. Dienstjubiläum: Sebastian Pfaff, OFW Neichen, und Sven Claus, OFW Trebsen; zum 20. Dienstjubiläum: Simone Tronicke und Stefan Freiberg, beide OFW Neichen; zum 25. Dienstjubiläum: Marcus Bohmann, OFW Altenhain; zum 30. Dienstjubiläum: Thomas Lenk und Sven Sedlaczek, OFW Altenhain; zum 40. Dienstjubiläum: Reinhard Wittig, OFW Trebsen.

Von Roger Dietze