Grimma

Zur musikalischen Eröffnung der Adventszeit lädt das Jugendblasorchester (JBO) Grimma am Sonntag, dem 2. Dezember, ins Soziokulturelle Zentrum in der Colditzer Straße 30 ein. Mit bekannten Winter- und Weihnachtsliedern im traditionellen und modernen Sound will der traditionsreiche Klangkörper die Besucher auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Das Konzert unter Leitung von Stadtmusikdirektor Reiner Rahmlow beginnt um 16 Uhr.

An diesem ersten Adventssonntag hat auch die Musikantenklause des Fördervereins JBO Grimma ab 14.30 Uhr für die Konzertbesucher geöffnet. Mit Kuchen, Kaffee und anderen Getränken können sich alle in gemütlicher Runde auf das weihnachtliche Konzert freuen.

Im Vorverkauf sind Eintrittskarten jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr und freitags von 14.30 bis 19 Uhr im Soziokulturellen Zentrum in Grimma und in der Stadtinformation am Markt erhältlich. Restkarten gibt es an der Tageskasse.

