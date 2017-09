Kormoran zwingt Rettungshubschrauber zur Notlandung in Colditz

Colditz. Glück im Unglück hatte die dreiköpfige Besatzung eines Rettungshubschraubers, die am Sonnabend Mittag in Colditz notlanden musste. Wie die Polizei in Grimma am Sonntag mitteilte, war der Hubschrauber der Luftrettung Leipzig mit zwei Ärzten und einem Piloten an Bord auf dem Weg zu einem Einsatz nach Waldheim. Kurz vor Colditz geriet ein Kormoran in den vorderen Lufteinlass unter dem Rotor. Dabei sei der Lufteinlass beschädigt und Teile der Verkleidung abgerissen worden, so der Beamte vom Revier. Der Hubschrauber konnte jedoch gegen 13 Uhr sicher auf der Leipziger Straße nahe des Ortseinganges landen. Verletzt wurde niemand. Zu diesem Zeitpunkt hat sich auch kein Patient an Bord befunden.

Die Beamten des Grimmaer Reviers sicherten über Stunden die Landestelle in Colditz ab. Der Technische Dienst der Luftrettung musste informiert werden, der anrücke, um den Hubschrauber vor Ort wieder fit für den Flug zu machen. Am späten Nachmittag konnte der Pilot mit den Ärzten wieder starten. Am Hubschrauber entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Kormoran ist tot.

Von Birgit Schöppenthau