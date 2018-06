Colditz

Eine Skoda-Fahrerin (57) und ein Krad-Fahrer (78), die beide auf der Kreisstraße zwischen Kralapp und Colditz in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, stießen Sonntagmittag, 13.50 Uhr, kurz vor der Muldenbrücke zusammen. Die 57-Jährige kam mit ihrem Fabia aus Colditz, der Suzuki-Fahrer, der aufgrund des Unfalls stürzte, aus Kralapp.

Beide verletzten sich leicht. Die Pkw-Fahrerin erlitt Prellungen und Verbrennungen am Arm, der Motorradfahrer eine Platzwunde am Bein. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Von thl