Kohle trifft Noten, Strom trifft Musik, oder: „Zukunftsmusik braucht Energie“. Unter diesem Motto steht am 11. Mai ein außergewöhnliches Konzert auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerkes Lippendorf.

Die in Bad Lausick beheimatete Sächsische Bläserphilharmonie hat Erfahrungen mit unkonventionellen Auftrittsorten. Die Klosterruine Nimbschen bei Grimma ist so einer, die Werkhalle der Firma TdE in Espenhain ein anderer. Diesmal wird es für Musiker und Zuhörer noch eine ganze Spur abenteuerlicher:

Im Lippendorfer Kraftwerk gibt die Bläserphilharmonie ein Wandelkonzert

Verschiedene Ensembles des Klangkörpers werden an unterschiedlichen Orten des Werkes spielen, bis hin zum großen Finale zwischen riesigen weißen Haufen in der Gipslagerhalle. Gips fällt im Kraftwerk als Endprodukt der Rauchgasentschwefelung an.

Die ersten „wilden Ideen und Gedanken“ hatte Chefdirigent Thomas Clamor vor rund anderthalb Jahren nachdem er beim Anflug auf Leipzig etliche Male vom Flugzeug aus die nicht nur gewaltigen, sondern für den Künstler offenbar auch inspirierenden Kühltürme gesehen hatte.

Als er das erste Mal direkt vor den zwei 174,5 Meter hohen Kolossen stand, habe er sich gefühlt, als würde er ein Monumentalstück wie „Das große Tor von Kiew“ dirigieren.

Kraftwerksleiter Christian Rosin erinnert sich, dass bei ihm und Kollegen sofort Begeisterung da gewesen sein, „Dinge zu verknüpfen, die gar nichts miteinander zu tun haben“. Als dritten Partner holten sich die Philharmoniker und die Kraftwerker Constanze Weiß vom Bundesverband für Mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Unterstützer für das Orchester gewinnen

Sie freut sich auf ein „Konzert an einem schönen Ort“, sieht als Netzwerkerin aber vor allem die Möglichkeit, noch mehr Unterstützer für das Orchester zu schaffen. Mit im Bunde wird auch Landrat Henry Graichen ( CDU) sein, der die Schirmherrschaft übernommen hat.

Maximal 250 Zuhörer können das Konzert im Kraftwerk erleben. Denen und den 34 Musikern wird für den besonderen Genuss einiges abverlangt. Unter anderem knapp drei Kilometer Fußmarsch, denn die einzelnen Auftrittsorte liegen überwiegend im Außengelände. Wo genau Bühnen und Pulte aufgebaut werden, bleibt noch ein Geheimnis. Auf jeden Fall werden die Gäste nicht nur Musik hören, sondern auch Informationen über das Orchester und das Kraftwerk bekommen.

Kleiderordnung: Helm und feste Schuhe Bei aller musikalisch-festlichen Atmosphäre: Dieses Konzert findet auf einem Industriegelände statt. Deswegen bittet Kraftwerksleiter Chsitian Rosin die Besucher, feste Schuhe zu tragen, die bequem genug für den Rundgang im Kraftwerksgelände sind. Außerdem muss der Helm getragen werden, den jeder Besucher bekommt. Die Auftrittsorte sind häufig im Außengelände angesiedelt, es ist aber auch eine Schlechtwettervariante vorgesehen. Für den Fall der Fälle wären eine Wetterjacke oder ein Regenschirm angebracht. Außerdem sollte jeder Besucher einen Ausweis dabei haben. Der geführte Kraftwerksrundgang mit Konzerten beginnt am 11. Mai 16 Uhr. Einlass ist ab 15:30 Uhr. Tickets kosten 35 Euro, für Mitglieder des BVMW nur 25 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Die Eintrittskarten können bei der Bläserphilharmonie und beim BVMW online bestellt oder am 11. Mai an der Tageskasse erworben werden.

Werksleiter Rosin betont „besondere Akustik“ des Kraftwerks

Zu den Dingen, die diesem Konzert seinen ganz eigenen Charme verleihen werden gehört nicht nur die „ganz besondere Akustik“, von der Christian Rosin schwärmt, sondern auch dies: Alle Beteiligten, Musiker, Dirigent und Zuhörer müssen eine Helm tragen, das Kraftwerk verfügt über einen ausreichenden Vorrat davon. Und bei den erforderlichen Umzüge und Umbauten werden die Musiker gelegentlich selbst mit anfassen müssen. Was durchaus nicht üblich sei, wie Clamor sagt.

„Das große Tor von Kiew“ wird voraussichtlich nicht erklingen. Dafür als ähnlich monumentales Stück „ Via Appia“ aus der sinfonischen Dichtung „ Pini die Roma“ von Ottorino Respighi. Passend zur Umgebung hat Clamor auch die Ouvertüre zur Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel ausgesucht. Für Abwechslung im Programm sorgt unter anderem „Glenn meets Mozart“, also Mozart-Musik im Glenn-Miller-Stil.

Für das Finale lässt Kraftwerksleiter Rosin in der Gipshalle, in der sonst bis zu 20.000 Tonnen des weißen Materials lagern, extra etwas Platz schaffen. Zum gemütlichen Ausklang nach dem Konzert, gibt es hier ein Glas Sekt, und es wird Gelegenheit sein, mit Veranstaltern und Musikern ins Gespräch zu kommen.

