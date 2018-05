Colditz

Ganz Sachsen hätte am Donnerstag nach Bautzen geschaut. Im dortigen Oberverwaltungsgericht (OVG) war für 12.30 Uhr eine pikante Premiere angesetzt – ähnlich messerscharf wie der Senf, der Bautzen so berühmt macht: Mit Spannung erwartet wurde im Hohen Hause erstmals der Zoff zweier unversöhnlicher Kommunen um eine Schule. Verhandelt werden sollte die Normenkontrollklage der Stadt Colditz. Diese möchte, wie mehrfach berichtet, den Ersatzneubau der Oberschule Böhlen verhindern. Doch aus dem Showdown wird vorerst nichts, zumindest in dieser Woche. Wie die LVZ am Dienstag vom vorsitzendenden Richter Jürgen Meng erfuhr, müsse der Termin aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, der Berichterstatter sei erkrankt.

Bürgermeister sind Widersacher beim Thema Schule

Sowohl Bürgermeister Matthias Schmiedel (Colditz) als auch Oberbürgermeister Matthias Berger (Grimma) erfuhren die Absage zuerst von der Presse. Beide sind parteilos, Nachbarn, Freunde, Fraktionskollegen – seit Jahren sitzen sie für die Unabhängige Wählervereinigung im Kreistag. Doch beim Schulstreit sind sie hartnäckige Widersacher, würden nie und nimmer im selben Auto nach Bautzen reisen: „Wir sind uns einig, dass wir uns dazu nicht einigen werden“, sagt Schmiedel. „Einen Schulneubau für fast neun Millionen Euro auf der grünen Wiese und nur fünf Kilometer von der Stadtgrenze entfernt werden wir niemals hinnehmen“, schimpft Schmiedel: „Das Projekt könnte nicht nur das Aus für die Colditzer Oberschule bedeuten, sondern auch unsere Entwicklung als Grundzentrum über Jahrzehnte blockieren.“ Wie solle er für Bauplätze in Colditz werben, wenn er Schüler vertrösten und in den Bus setzen müsse, fragt Schmiedel. Bereits im kommenden Schuljahr schicke er vier Fünftklässler in umliegende Städte, weil gut 30 Mädchen und Jungen zu wenig für zwei Klassen, aber zu viel für eine Klasse seien.

Prozess verteuert Schulneubau in Böhlen

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Quelle: Thomas Kube

Berger kann da nur den Kopf schütteln: „Ich empfinde das als politisch schlechten Stil. Die Argumentation der Colditzer erinnert mich an einen Verlierer, an einen Ertrinkenden – der achtet auch nicht auf seinen Schwimmstil.“ Die Schule in Böhlen genieße einen Superruf, daher habe sie auch Superbedingungen verdient. „Die bekommt sie auch, früher oder später. Colditz wird es auf Dauer nicht gelingen, den Bau zu verhindern. Maximal kann er verschleppt werden, was für uns Grimmaer natürlich ärgerlich ist, da die Baupreise steigen und uns das Vorhaben wesentlich mehr Geld kosten würde.“ In Grimma mache man nur Politik „für etwas“ nicht „gegen etwas“, so Berger. Er rate den Colditzern dringend, sich nicht weiter selbst zu bejammern und anderen Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Colditz stellt Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht

Colditz Buergermeister Matthias Schmiedel (parteilos). Quelle: Thomas Kube

Schmiedel kontert: „Es ist unser gutes Recht, gegen den Bebauungsplan zu klagen. Da gibt es Formfehler. Wir sind nicht richtig gehört worden. Unsere Einwendungen hat Grimma einfach weg gewogen. Dabei schreibt das Gesetz vor, Bedenken der Nachbarn zu berücksichtigen.“ Durch die 50 Mädchen und Jungen aus Colditz, die in Böhlen zur Schule gingen, verliere die Kommune rund 80 000 Euro an Zuweisungen jährlich, Geld, das man brauche, um weiter in Fenster, Flure und Fassade zu investieren, ergänzt Colditz’ Hauptamtsleiter Hans-Peter Kiesel.

Obwohl der Prozess aus Krankheitsgründen verschoben werden muss, äußert sich OVG-Richter Jürgen Meng dennoch zuversichtlich, das Verfahren möglichst zügig zum Abschluss zu bringen. Er rechnet mit einem baldigen Urteil. Zunächst aber muss er sich mit den Anwälten beider Seiten auf einen neuen Termin einigen. Dieser solle zeitnah stattfinden, kündigt Meng an.

Von Haig Latchinian