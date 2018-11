Landkreis Leipzig/Borna

Für Förderschüler ist es besonders schwer, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. In aller Regel haben sie Schwierigkeiten, nach der Schule sofort Fuß zu fassen. Andererseits wird es für Handwerksbetriebe und andere Firmen immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Eine Situation, die Landrat Henry Graichen (CDU) umtreibt und gemeinsam mit weiteren Partnern nach Lösungen suchen lässt. Beim jüngsten Überlandgespräch in der Bornaer Robinienhof-Schule kamen deshalb Vertreter des Kommunalen Jobcenters, der Agentur für Arbeit, Bildungsträger und regionale Arbeitgeber zusammen, um sich auszutauschen.

In der Wäscherei probiert sich Maris Neumann bei Sibille Harnisch aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie es gehen kann, macht die Pflegeheimgesellschaft Krumbholz vor. „Bei uns absolvieren Jugendliche der Lernförderschule Elstertrebnitz regelmäßig Praktika“, berichtete Pflegedienstleiterin Natalie Preinelsberger. Die Mädchen und Jungen lernen dabei alle Bereiche der Seniorenresidenz in Groitzsch kennen. Von Küche und Wäscherei bis zu Hausmeister-Tätigkeiten. Der Kontakt kam über eine LVZ-Abo-Patenschaft zustande. Nachdem Chefin Doris Krumbholz seit Jahren als Patin eine LVZ für die Bildungseinrichtung finanziert, kam die Idee auf, auch auf anderen Feldern zu kooperieren. Ob daraus irgendwann Ausbildungs- oder Jobchancen erwachsen, müsse man sehen, so die Pfegedienstleiterin. Die bisherigen Erfahrungen seien auf jeden Fall positiv. „Die Schüler sind sehr interessiert und freuen sich jedes Mal, wenn wieder Schnupperstunden in unserem Haus anstehen“, so Natalie Preinelsberger. „Sie bekommen bei uns praktische Einblicke. Und sie können testen, was ihnen vielleicht liegen würde.“

Übergang ins Berufsleben ist komplex

Da etliche Förderschüler von Hartz IV leben, ist auch das Kommunale Jobcenter (KJC) mit im Boot. Als dessen Vertreterin erläuterte Fachbereichsleiterin Claudia Dietze die Herausforderungen. „Den Übergang ins Berufsleben zu gestalten, ist bei Förderschülern ein komplexer Prozess“, so die KJC-Verantwortliche. Erstes Ziel müsse sein, die Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen anzubahnen, denn diese liege nach der Schulzeit noch nicht vor. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Bildungsträgern und Berufsschulen werde dann nach individuellen Lösungen gesucht.

Förderschüler oft sehr motiviert

Eine davon ist das Berufsvorbereitende Jahr, das unter anderem am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Leipziger Land in Böhlen absolviert wird. „Bei uns werden die Förderschüler gemeinsam mit Hauptschülern unterrichtet“, erklärte Schulleiter Jörg Großkopf. In den Klassen ist ein besonderes Engagement der Lehrer gefragt, denn den Schülern sei Grundlegenderes mitzugeben als ABC und Einmaleins. „Die Förderschüler legen dabei sogar etwas mehr Motivation als ihre Altersgefährten an den Tag. Das versuchen wir im gemeinsamen Unterricht zu nutzen.“

Jörg Großkopf – Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Leipziger Land Quelle: Kempner

Wichtig sei aber vor allem, den Jugendlichen möglichst viel Praxiserfahrung zu vermitteln. „Idealer Einsatzort sind Bauhöfe“, hat Jörg Großkopf festgestellt. Hier könnten sich die Schüler ohne großen Termindruck in einem überschaubaren Team beweisen. „Sie werden eingebunden, bekommen alles genau erklärt. Im Idealfall begeistert sie jemand gleich noch für die Feuerwehr, so dass auch soziale Kontakte entstehen.“ Rückschläge gebe es natürlich auch, aber wer sich auf die Jugendlichen einlasse und am Ball bleibe, so Großkopf, der ernte auch viel Dankbarkeit.

Graichen will Perspektiven ausbauen

„Auf jeden Fall müssen wir noch mehr Anstrengungen unternehmen, auch diesen Jugendlichen eine Perspektive zu eröffnen“, will sich Landrat Graichen gern in die Pflicht nehmen lassen. Schon der Stellenmarkt erfordere es, diese Zielgruppe von jährlich rund 60 Schulabgängern nicht aus den Augen zu verlieren. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Erwerbspersonen künftig drastisch sinken wird – bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen der Wirtschaft. Aber noch mehr als die Statistik bedrückt den Kreischef die Überzeugung, dass viele Lernförderschüler durch ein besseres Umfeld viel mehr leisten könnten. „Bei vielen führen die Lebensumstände ganz einfach dazu, dass sie keine guten Startvoraussetzungen haben.“ Hier müsse die Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen, um auf die Förderschule keine Perspektivlosigkeit folgen zu lassen. Erste Ideen liegen vor: So will der Landkreis gemeinsam mit weiteren Partnern ein Modell entwickeln, das Förderschüler speziell für den Bereich Dienstleistung und Pflege sowie für grüne Berufe fit machen soll.

