Landkreis Leipzig

Im kürzlich beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 sind für Arbeiten an Kreisstraßen rund 8,6 Millionen Euro vorgesehen. Nachdem der Landkreis in Güldengossa (Gemeinde Großpösna) und Kössern (Stadt Grimma) zwei größere Maßnahmen noch Ende 2018 abschließen konnte, rücken die nächsten Vorhaben in den Fokus.

Instandsetzung dringend notwendig

Um einen Zuschuss bemüht sich die Kreisverwaltung unter anderem für die Brücke über die Freiberger Mulde in Podelwitz (Stadt Colditz). „Die Instandsetzung des Bauwerks ist dringend notwendig“, heißt es dazu aus dem zuständigen Amt für Straßenbau. Gehwegplatten einschließlich Unterbau seien abgesackt.

Durch die Verschiebung der Kappen sei die Fugendichtmasse abgerissen, so dass Wasser eindringen könne und die Bogenbrücke schädige. Die dadurch verursachten Folgen wirken sich auf Verkehrssicherheit und Standsicherheit der Brücke aus. Die letzte Hauptprüfung attestierte dem Übergang die Zustandsnote 3. Der schlechteste Wert, den eine Brücke erhalten kann, ist die 4.

Fördermittelantrag gestellt

Bei dem geplanten Bauvorhaben sollen zunächst Geländer, Fahrbahn und Gehwege zurückgebaut, Widerlager und seitliche Dammböschungen abgetragen und die vorhandenen Stützwände durch neue ersetzt werden. Danach werden neue Gehwegkappen einschließlich Geländer und Übergängen eingebaut und der Belag wieder hergestellt. Für die Instandsetzung der Muldequerung wurde ein Fördermittelantrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Niederlassung Leipzig, gestellt.

Kreisstraße soll in Teilen erneuert werden

Ebenfalls um Zuschüsse bemüht sich das Amt für die Kreisstraße (K) 8350 zwischen Glasten ( Bad Lausick) und Kleinbardau (Stadt Grimma). Die Verbindung befinde sich in einem schlechten Zustand, so der Landkreis. Die Fahrbahn sei außerdem nicht breit genug. Die Piste soll deshalb auf einer Länge von rund 2200 Metern erneuert werden. Davon befinden sich rund 1700 auf freier Strecke zwischen den Orten. Hier soll die Fahrbahn auf 5,50 Meter verbreitert und der Rand stabilisiert werden. In der Ortslage Kleinbardau wird nur die Deckschicht auf der bestehenden Breite erneuert. Für das Vorhaben wurde ebenfalls schon im Vorjahr ein Fördermittelantrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gestellt.

Von Simone Prenzel