Colditz/Hausdorf

Zuchterfolg im Doppelpack: Bei Familie Schirmer ist dies keine Seltenheit. Denn der Vorsitzende des Rassekaninchen-Kreisverbandes Muldental, Matthias Schirmer, frönt diesem Hobby ebenso wie seine Frau Petra. „Na, ja, hin und wieder wirft mein Mann ein Auge auch auf meine Zuchtgruppen“, gestand die Bockelwitzerin am Rande der am Wochenende in der Hausdorfer Sportarena über die Bühne gegangenen 26. Muldental-Kreisschau für Rassekaninchen.

Erfolg für das Ehepaar Schirmer

Mit vorzeigbarem Erfolg. Denn beide Schirmers überzeugten die Preisrichter und erzielten für jeweils ein Tier ihrer Zuchtgruppen Kleinsilber gelb (sie) und Castor Rex (er) das Höchstprädikat „vorzüglich“. Und Gründe, sich zu freuen, gab es für den Kreis-Vorsitzenden noch mehr. „Hinsichtlich der Zahl der ausgestellten Tiere ist in diesem Jahr kein weiterer Abwärtstrend, sondern sogar ein leichter Zuwachs zu verzeichnen“, so Matthias Schirmer. Trotz der Tatsache, dass aufgrund des deutlichen Preisanstiegs für den Impfstoff gegen den vom Volksmund „Chinaseuche“ genannten RHD-Virus laut dem Kreisverbands-Vorsitzenden einige Züchter von der Teilnahme an Ausstellungen Abstand nehmen würden.

Erstmals Rassekreismeisterschaften

In Hausdorf mit von der Partie war Züchter Klaus Sedlaczek, der sein Erscheinen nicht zu bereuen brauchte. Denn mit seiner Zuchtgruppe Farbenzwerge eisengrau räumte der Zuchtwart des Vereins S774 Altenhain bei den erstmals ins Programm genommenen Rassekreismeisterschaften ab und verhalf zudem seinem Verein bei der Vereinskreismeisterschaft zum 2. Platz hinter dem siegreichen S760 Großbothen. „Nach so vielen Züchterjahren hat man sicherlich ein Gefühl für die Qualität seiner Tiere entwickelt, aber letztendlich entscheiden die Preisrichter“, so der Rand-Trebsener.

Parallel zwei Clubschauen

Im Rahmen der diesjährigen 26. Muldental-Kreisschau vergaben die Preisrichter insgesamt 27-mal das Höchstprädikat „vorzüglich“. Die 22 mit der Punktzahl 97 und die vier mit 97,5 bewerteten Tiere stammen sowohl aus Ställen von Muldentaler als auch aus solchen von überregionalen Züchtern der beiden Rassen Chincilla und Rex, die an den beiden Tagen in Hausdorf parallel zur Kreisschau ihre Clubschauen durchführten. Insgesamt tummelten sich in den in der Hausdorfer Sportarena aufgestellten Käfigen 478 Rassekaninchen, von denen reichlich 300 im Rahmen der Kreisschau von den Preisrichtern einer Bewertung unterzogen wurden.

Um einiges mehr zu tun haben werden letztere in gut einem Jahr an gleicher Stelle. „Unser Kreisverband hat sich erfolgreich um die erstmalige Ausrichtung der Landesclubschau beworben, bei der wir mit bis zu 1400 Tieren rechnen“, berichtet Matthias Schirmer.

Von Roger Dietze