Landkreis Leipzig/Grimma

Die Stadt Brandis profitiert bereits seit zwei Jahren von besseren Verbindungen. Im Rahmen des ÖPNV-Projektes Muldental in Fahrt ging hier ein auf die Bahn abgestimmtes Busangebot an den Start. Als nächste Kommune soll jetzt die Stadt Grimma einen umfangreicheren Stadtverkehr erhalten. Dafür gab der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung im Stadtkulturhaus Borna grünes Licht.

Zusätzliche Linien bis zum späten Abend

Anders als bei der Neustrukturierung für Frohburg/Geithain, die schon vorm Start im Kreistag für heftige Kritik sorgte, gab es zu den Änderungen für Grimma keine weiteren Wortmeldungen. Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises Leipzig, führte lediglich kurz die Ausgangslage vor Augen. „Derzeit fährt der Grimmaer Stadtverkehr nur in der Zeit von Montagfrüh bis Samstagmittag, am Sonntag werden gar keine Fahrten angebunden“, so die Beigeordnete. Das soll sich mit dem neuen Angebot ändern. Künftig rollen die Busse montags bis freitags von 5.15 Uhr bis 21.45 – und zwar aller 30 Minuten. Bisher ruhte der Stadtverkehr in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ganz und der letzte Bus machte 18.45 Uhr die Runde.

Die Haltestellen der Linie B durch Grimma. Quelle: Landkreis Leipzig

Anschlüsse zum Regionalbahnverkehr verbessert

Auch am Wochenende soll es den Muldestädtern leichter fallen, das Auto stehenzulassen. In der Zeit von 6.15 bis 24 Uhr sollen die zwei neuen Stadtbuslinien künftig samstags im Stundentakt verkehren und so auch noch Nachtschwärmer chauffieren. Erstmals herrscht auch sonntags Bewegung an der Bordsteinkante. Dann sollen die Busse von 8 bis 21 Uhr Fahrgäste befördern – und zwar aller 60 Minuten. „Zudem“, erklärte Ines Lüpfert weiter, „sollen die Anschlüsse zum übrigen Regionalverkehr sowie der Bahn verbessert werden.“

Besser Einkaufswege für ältere Kunden

Und noch einen anderen Wunsch wird der neue Stadtbusverkehr erfüllen: eine direkte Verbindung zwischen dem Einkaufsgebiet Gerichtswiesen und dem Neubaugebiet Grimma-West, die insbesondere viele ältere Kunden und Menschen ohne eigenes Auto ansprechen dürfte. Ziel sei generell, neue Nutzergruppen zu erschließen.

Der Verlauf der Linie A durch Grimma. Quelle: Landkreis Leipzig

Ein sehr guter Tag gestern auch für Brandis: fast einstimmig hat der Kreistag das Pilotprojekt "Muldental in Fahrt" auf... Gepostet von Arno Jesse am Mittwoch, 28. September 2016

Da sich die Verbesserungen nicht von allein herumsprechen, sind vor dem Start am 19. April 2019 gezielte Marketingaktionen geplant. „Einfach mal ausprobieren“ – unter diesem Motto soll es in den ersten Monaten Gratisfahrten an den Wochenenden geben. „Damit sollen möglichst viele Kunden die Chance erhalten, das neue Angebot kennenzulernen“, so die Landkreis-Beigeordnete. Um Stammkunden zu gewinnen, sollen außerdem zum nächsten Tarifwechsel am 1. August 2019 in der Tarifzone Grimma keine Preissteigerungen erfolgen. Zudem sei ein spezielles Senioren-Ticket geplant.

Der Landkreis als Auftraggeber lässt sich die Verbesserung über 250 000 Euro kosten.

Von Simone Prenzel