Trebsen

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen einer Unfallflucht, die sich am 7. Dezember in der Trebsener Bahnhofstraße ereignet hatte.

Eine 36-jährige Frau fuhr an jenem Freitag gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes und erledigte ein paar Einkäufe. Anschließend begab sie sich gegen 17.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug und hatte die Absicht loszufahren.

Unbekannter Täter stößt Opfer gegen Fahrzeug

Plötzlich wurde sie von hinten gestoßen und knallte mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. Sie bemerkte noch, dass eine männliche Gestalt mit schwarzer Kapuze nach ihrer Umhängetasche griff. Der Unbekannte konnte die Tasche jedoch nicht in seinem Besitz bringen. In panischer Angst setzte sich die 36-Jährige in ihr Fahrzeug und flüchtete vom Parkplatz.

Nach einigen hundert Metern hielt sie an und bemerkte, dass sie am Kopf eine Platzwunde hatte. Sie fuhr zu ihrem Arbeitgeber, informierte ihren Chef und später die Polizei. In einer ersten Befragungen erinnerte sich die 36-Jährige, dass eine Person auf dem Parkplatz die Situation erkannt haben musste und sinngemäß „Hau ab“ gerufen hatte. Vermutlich hat das dazu geführt, dass der unbekannte männliche Täter von weiteren Handlungen abließ.

Kripo Grimma sucht dringen Zeugen

Die Kriminalpolizei in Grimma sucht nun dringend nach diesem Zeugen, aber auch nach anderen Personen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. (03437) 708925 100 zu melden.

Von lvz