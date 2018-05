Grimma

An der Spitze der Grimmaer Radwandergruppe tritt seit der ersten diesjährigen Ausfahrt ein neuer Chef in die Pedale. Mit 49 ist Eike Hirschmann obendrein der jüngste Hobbyradler der Gemeinschaft, die einen harten Kern von zwei Dutzend Teilnehmern ab 60 Jahre zählt. Allerdings hing die Existenz der Gruppe am seidenen Faden, weil sich die Suche nach einem Nachfolger von Willfried Arnold (77) als schwierig erwies.

Interimslösung dauerte sechs Jahre

2006 hatte der einstige Radsportler Thomas Rost die Radwandergruppe unter dem Dach der RSG Muldental Grimma ins Leben gerufen, damit Radlerfreunde ohne Leistungsdruck Grimma und Umgebung erkunden können. Arnold übernahm das Ruder im Jahr 2012 notgedrungen von Gerhard Heinrich, trat dem RSG-Verein bei und in große Fußstapfen. Denn sein Vorgänger, der mit heute 82 nach wie vor im Sattel sitzt, hatte die aufwendige Organisation und Führung der Touren allein geschultert. Arnold war klar, dass ihm das nicht möglich sein wird, drängte darauf, die Vorbereitung der Tages- und Mehrtagesfahrten auf viele Schultern zu verteilen und wusste fortan etwa 20 Tourenführer um sich und unterstützend Bernd Rottmann zur Seite. Und er kündigte an, höchstens ein Jahr die Leitung zu übernehmen. Denn der frühere Linksverteidiger von Traktor Fuchshain arbeitet am Archiv des einstigen Fußball-Kreisverbandes Grimma und hat auch sonst keine Langeweile. Ein weiteres Steckenpferd hing er aus Zeitgründen inzwischen sogar an den Nagel – das Akkordeonspiel bei der Musikschul-Band „Happy Uhu“.

Unterstützung aus dem Verein

Aus dem einem Jahr wurden sechs, und so zog der Grimmaer im vorigen Jahr schließlich die Notbremse. Weil er für die Archiv-Arbeit einen freien Rücken benötigt, stellte der 77-Jährige zur Abschlussveranstaltung im November eine Art Ultimatum zur Nachfolge. „Doch keiner der Stammfahrer drängte sich nach ganz vorn“, erzählt Arnold. Es sei dann ein Glücksfall gewesen, dass sich der Pomßener Eike Hirschmann „fünf Minuten nach Zwölf“ bereit erklärte, den Hut aufzusetzen. Der 49-Jährige arbeitet als Sozialarbeiter in seiner früheren Heimatstadt Leipzig und stieß 2017 zur Radwandergruppe Grimma. Auch bei der vorjährigen Vier-Tages-Tour im Elbstandsteingebirge radelte und wanderte er mit. „Der Neue braucht aber Unterstützung“, schwört Arnold die Hobbyradler ein.

Touren haben alle ein lohnendes Ziel

Von den Stammfahrern habe sich keiner zugetraut, was Willfried Arnold geleistet hat, weiß Tourenführerin Jutte Teiche (71). „Er hat es sehr gut gemacht“, erzählt sie auch mit Blick auf die Dokumentation der Ausflüge. Denn die Touren sind immer mit einem lohnenden Ziel verbunden. Angesteuert werden Museen, Burgen, Kirchen, Gärten und anderes mehr. Eine Einkehr zur Stärkung gehört dazu.

Arnold nennt es denn auch Genussradeln, wenn die Teilnehmer, die nicht nur in Grimma wohnen, mit einem Schnitt von 16 km/h in der Landschaft unterwegs sind. Dabei reichen manche Tagestouren auch in diesem Jahr an die 70 Kilometer heran. Das Angebot ist offen, nur fünf der Teilnehmer gehören derzeit der RSG an. Wer nicht im Verein ist, zahlt einen bescheidenen Wandertaler in Höhe von zwei Euro.

Anspruchsvolles Programm im Jahr 2018

„Wir sind jetzt wieder im ruhigen Fahrwasser“, freut sich Arnold. „Es stimmt optimistisch, dass Eike Hirschmann mit dem erfahrenen Radwanderer Jörg Jacobi ein anspruchsvolles 13. Jahresprogramm als Angebot und Einladung zur Teilnahme vorgelegt hat.“ Das enthält kürzere und längere Routen, Neues und Traditionelles – und ist vielseitig. So wird am 10. Juni das Pferdebahnmuseum in Döbeln angesteuert, wer will, kann auch mit dem Zug zurück fahren. Eine Woche zuvor heißt es wieder „Rat fährt Rad“, wenn es mit Grimmas Rathauschef Matthias Berger (parteilos) Neuigkeiten zu erfahren gibt. Burg Kriebstein, Emmauskirche Borna, Steinarbeiterhaus Hohburg, Schlosspark Lampertswalde, Schloss Frohburg oder wie gewohnt das Abfischen in Wermsdorf – geradelt wird bei Wind und Wetter. Insgesamt enthält das Jahresprogramm 16 Touren.

