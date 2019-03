Naunhof

„So verlumpert und ungepflegt hat die Parthe noch nie ausgesehen.“ Reinhild Melcher ist fassungslos, wie sich der Zustand des Flusses hinter ihrem Grundstück verändert hat, seit die Landestalsperrenverwaltung (LTV) das Gelände 2017/18 umgestalten ließ. Die Behörde hingegen weist ihre Kritik zurück.

„Bis kurz nach der Wende wurde die Parthe zweimal jährlich ausgebaggert, die Ränder wurden gemäht“, schildert Melcher. „Es lebten Fische, Krebse, Frösche, Muscheln und viele Insekten im Fluss und am Rand. Außerdem kamen jedes Jahr Wildentenpaare, die ihre Nester bauten und Junge aufzogen.“

Keinerlei Leben mehr in und an der Parthe

Nun gebe es keinerlei Leben mehr. Im Auftrag der LTV sei linkerhand flussabwärts die Muttererde bis auf die Kiesschicht abgebaggert worden. „Auf diesem Gebiet wurden Bäume und Büsche auf ,Inseln’ angepflanzt sowie Grassamen hingeworfen. Das Gras ging nicht auf, nur Unkraut wuchs.“, moniert Melcher. „Das Flussbett ist total verunkrautet und verschilft, und es wird Unrat reingeworfen.“ Die Anrainerin, eine Imkerin, erkennt darin eine „Naturvernichtung höchsten Grades“.

Talsperrenverwaltung will naturnahen Zustand herstellen

Dem widerspricht die LTV grundlegend. Die von ihr beauftragten Leistungen hätten dazu gedient, einen möglichst naturnahen Zustand herzustellen, der zugleich den Anforderungen der EU-Wasserrahmen-Richtlinie entspricht, informiert der zuständige Betriebsteilleiter Mulde, Heinz Kaiser. Zudem solle dem Gewässerlauf eine Eigendynamik und Strukturvielfalt zugestanden werden.

Nicht mit Privatgarten vergleichbar

Diese möglichst nachhaltige und wenig pflegeintensive Gestaltung, so Kaiser weiter, „ist natürlich nicht mit einem Kulturgarten und damit gegebenenfalls den Gestaltungsvorstellungen privater Gartennutzer vergleichbar. Das regelmäßige Krauten, Böschungsmähen oder gar Ausbaggern von Sedimenten ist nach heute geltenden Restriktionen des Naturschutzes möglichst zurückzufahren, um naturnahe Entwicklungen zu ermöglichen sowie Pflanzen und Lebewesen in großer Vielfalt zu erhalten und zu entwickeln.“ Gedacht sei dabei an einen mittelfristigen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren.

Fluss kann sich besser ausbreiten

Bei der Renaturierung wurden laut Kaiser linksseitig alle Uferbefestigungen entnommen, es entstanden Böschungen mit Flach- und Steilbereichen. Die Gestaltung der anschließenden Fläche zur Parthenstraße hin, für die extra Grundstücke von der Stadt Naunhof angekauft wurden, sei ausschließlich durch Geländeabtrag erfolgt. Somit könne sich der Fluss bei Hochwasser besser ausbreiten.

Es entstanden laut Kaiser lokale Senken von bis zu einem Meter Tiefe und Hügelflächen, die bis zu 50 Zentimeter hoch sind. „Das gesamte Gelände erhielt zudem eine Initialbepflanzung mittels standortgerechten Gehölzen“, führt er weiter aus. Gesetzt worden seien je sechs Stieleichen, Schwarzerlen, Schwarz-Pappeln, Winterlinden, Hainbuchen, Berg-Ahorne, Sal-Weiden, Faulbäume, Haselnüsse und Pfaffenhütchen.

Keine Fische wegen Trockenheit

Nicht Grassamen, sondern eine Wildkräutermischung wurde nach den Worten Kaisers ausgesät. Sie sei vergangenes Jahr gut aufgegangen. Die Pflanzen würden nicht gemäht, um die natürliche Vermehrung der Kräuter zu erleichtern.

Dass momentan keine Fische in der Parthe leben, habe mit der Wasserknappheit zu tun. Laut Deutschem Wetterdienst fallen im Leipziger Raum durchschnittlich 512 Millimeter Niederschläge pro Jahr. 2014, ’15 und ’17 wurden diese Mengen überschritten, 2016 lag der Wert im Mittel. Extrem viel weniger Regen kam hingegen 2018 herunter, gemessen wurden 379,3 Millimeter. Deshalb, erklärt Kaiser, sei die Parthe vergangenes Jahr in Naunhof ausgetrocknet. „Inzwischen ist die Situation etwas besser geworden, teilweise haben wir wieder Wasser“, sagt er.

In Sachen Vermüllung Stadt zuständig

In einem Punkt gibt Heinz Kaiser Reinhild Melcher recht. „Die angesprochene Vermüllung in diesem, aber auch anderen Bereichen von Gewässern und Naturräumen ist tatsächlich sehr ärgerlich“, sagt er. „Der Appell zur Reinhaltung unseres Lebensraumes ist lobenswert, sollte sich allerdings an die Verursacher und nicht an die LTV richten.“ Eine besondere Verantwortung komme den Anwohnern und Einwohnern Naunhofs zu. Kurz gesagt, sei die Kommune zuständig.

Von Frank Pfeifer