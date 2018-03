Kritische Töne in Einwohnerversammlung – Naunhof wird „als Panoptikum reflektiert“

Gut 60 Leute folgten der Einladung der Bürgerinitiative „Handlungsfähige Stadt“ in Naunhof zur Bürgerversammlung. Ein Teil von ihnen schlug kritische Töne an. Naunhof werde in der überregionalen Wahrnehmung als Panoptikum reflektiert, stellte Günter Fischer fest. Bürgermeister Volker Zocher bemühte sich um Schadensbegrenzung.