Trebsen

„Vorwärts auf dem Weg zurück.“ Mit diesen Worten beschreibt Steffen Wahle seinen neuen Job im Trebsener Rathaus. Am Mittwoch begann er dort als Sachbearbeiter im Bauamt, das er ab Mitte nächsten Jahres leiten soll, wenn sich die bisherige Chefin zur Ruhe setzt.

Zurück in ein Amt

Persönlich vorwärts geht es für den 50-Jährigen, weil er nach seiner Tätigkeit in der freien Wirtschaft und anschließender Erwerbslosigkeit nun wieder in Lohn und Brot steht. Dieser Schritt führt ihn gleichzeitig zurück, und zwar in eine öffentliche Verwaltung.

1993 hatte Wahle in der Kämmerei der Mutzschener Stadtverwaltung angefangen; vor der Eingemeindung nach Grimma am 1. Januar 2012 war er dort Hauptamtsleiter mit Finanzverantwortung. „In der Folge durchlief ich in Grimma mehrere Ämter, zuletzt war ich Mitarbeiter in der Wohngeldstelle“, blickt er zurück.

Dienst nicht komplett neu

Im Rahmen seines Aufgabengebiets in Mutzschen begleitete er auch Baumaßnahmen. „Deshalb ist mir das Berufsfeld, das mich hier erwartet, nicht komplett neu“, sagt Wahle, der in Oschatz lebt, verheiratet ist und zwei Kinder hat. Als erstes arbeitet er sich in die Unterlagen für die vorgesehene Sanierung der Grundschule ein. Eine Menge zusätzlicher Themen wird auf ihn warten.

Viele Aufgaben für Bauamtsleiter

„Ersatzneubau der Nebenanlagen der Oberschule, Planungen von Radwegen, Straßen- und Brückenbau; ihm wird’s bei uns bestimmt nicht langweilig“, kündigt Bauamtsleiterin Marika Haupt (61) an, die am 1. Juli 2019 die Ruhephase ihrer Altersteilzeit antreten wird. Wenn sie ihre Geschäfte in die Hände des neuen Kollegen übergibt, soll er das gesamte Stadtgebiet mit allen Verkehrsadern, Gebäuden und Gewässern kennengelernt haben, damit er sofort in jeglicher Hinsicht auskunftsfähig ist. „Außerdem muss er Lehrgänge besuchen, um sich mit allen Gesetzen vertraut zu machen“, sagt Haupt.

Stadtrat für vorfristigen Dienstbeginn

Die Ausschreibung der Bauamtsleiterstelle hatte Steffen Wahle in der LVZ gesehen. Er gehörte laut Hauptamtsleiterin Romy Sperling (56) zu den sechs Bewerbern, von denen vier in die engere Auswahl kamen. „Der Stadtrat wählte schließlich ihn“, informiert sie. „Außerdem entschied der Rat, ihn einzustellen, sobald der Haushalt genehmigt ist, weil finanzielle Mittel für überplanmäßige Ausgaben vorhanden sind und so viele Aufgaben im Bauamt anstehen.“

Von Frank Pfeifer