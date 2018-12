Grimma/Prösitz

Seit Jahren steht der Plan, im Künstlergut Prösitz den Fußboden zu erneuern, weil die 250 Jahre alten Bodendielen im Haus abgenutzt sind. Jetzt zahlte sich aus, dass die Leiterin der Einrichtung, Ute Hartwig-Schulz, schon lange an der Kulturstaße Via Regia aktiv ist. Der Sohn einer Via-Regia-Aktivistin, Rene Krug, erklärte sich spontan bereit, der Prösitzer Künstlerin als Tischler unter die Arme zu greifen und die zwingend notwendig gewordenen Holzarbeiten zu erledigen.

Handwerker bringt Familie mit nach Prösitz

Rene Krug kommt aus Görlitz und hat die Arbeit gleich mit einem Urlaub verbunden, den er hier mit seiner Freundin Maja und den drei Kindern Klara, Kurt und Anton verbringt. Während der Vater drinnen arbeitet, genießen die Vier die ländliche Umgebung.

Künstlergut ein Stück modernisiert

Für Ute Hartwig-Schulz ist die Konstellation ein Glücksfall. „Durch die Arbeit mit der Via Regia ergab sich diese Möglichkeit, die für uns wie ein Weihnachtsgeschenk ist. Hier verbinden sich gleich zwei Dinge, das Künstlergut ist wieder ein kleines Stück mehr modernisiert worden, und fünf wunderbare Menschen sind zu Besuch, die den Aufenthalt sehr genießen.“

Prösitz ist ein Leuchtturm

Und noch ein Aspekt, der für jeden Wanderer an der Via Regia von Interesse sein dürfte, kommt hinzu. Das Künstlergut Prösitz ist seit zwei Jahren ein anerkannter Begegnungsort an der Europäischen Kulturstraße und somit für die Region Grimma ein weiterer „Leuchtturm“ in Sachen Gastfreundschaft.

Von Detlef Rohde