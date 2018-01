Kulinarischer Rundgang durch Grimma

Grimma. Wer vor 1990 während der Leipziger Messe im Grimmaer Gasthaus „Zum Kronprinz“ einkehrte, musste sich warm anziehen. Denn die Preise gingen in jenen Zeiten durch die Decke. „Aus der Preisstufe 2 wurde dann die S 100, so dass etwa ein Strammer Max statt 2,35 Mark zwölf Mark kostete“, berichtete der Grimmaer Gästeführer Frank Ziegra am Sonnabend im Rahmen seiner ersten öffentlichen kulinarischen Stadtführung in diesem Jahr. Demgegenüber im Preis inbegriffen waren die unter anderem mit Quark und Sellerie belegten Weißbrot-Häppchen, die den Teilnehmern in dem altehrwürdigen Gebäude, in dem heute das Bastelhaus Ziegler sein Domizil hat, gereicht wurden. Was einer kulinarischen Aufnahme in den Adelsstand gleichkam, war doch helles Brot über viele Jahrhunderte hinweg den höheren Herrschaften vorbehalten.

Die verlustierten sich Frank Ziegra zufolge auch in DDR-Zeiten bevorzugt im „Kronprinzen“, in dem im Rahmen des „Herrengedecks“ von Zeit zu Zeit sogar tschechisches Budweiser-Bier serviert wurde. Apropos servieren: „Aus wie vielen Gaststätten im Stadtgebiet konnten die Grimmaer und ihre Gäste im Jahr 1920 eine Auswahl treffen?“, fragte Frank Ziegra in die Runde und erntete mit seiner Antwort „36“ allgemeines Erstaunen. „Es war für jeden Geldbeutel etwas dabei“, so der traditionell mit weißer Haube und Schweißtuch um den Hals ausstaffierte gelernte Koch und Küchenmeister, der zuvor mit seinen Gästen einen Stopp im Weinkörbchen Heilemann eingelegt hatte.

Dort hatte er sie mit dem Spruch „Das Kind gedeiht, die Mutter lacht, Augustiner-Tropfen hat’s gemacht!“ auf das hochprozentige Thema einstimme. Diese lokale Spirituose darf ebenso wenig wie der Kirschsaft-Malzbier-Vanilleeis-Shake im benachbarten Café am Markt beim kulinarischen Stadtrundgang fehlen, wird doch der Kräuterlikör seit reichlich 25 Jahren im Ortsteil Hohnstädt nach einem streng gehüteten Rezept destilliert. Und er wird nach Angaben von Wolfgang Heilemann, Seniorchef der Firma Anger & Co., seines Namens wegen sogar in sieben Gaststätten der bayerischen Landeshauptstadt München ausgeschenkt, deren älteste noch betriebene Brauerei von Augustiner-Mönchen gegründet worden war.

Nicht mehr destilliert wird demgegenüber seit dem 2013er Hochwasser der beliebte Grimmaer „Adler-Geist“, weshalb den Stadtführungs-Teilnehmern vorgestern in der altehrwürdigen in der Langen Straße beheimateten Adler-Apotheke alternativ ein Punsch gereicht wurde, mit dem sie das zuvor in der Klosterkirche verkostete Pumpernickelbrot herunterspülen konnten. Jene im Dreißigjährigen Krieg aus der Not heraus geborene Backware, die sich heute ihrer positiven Wirkung auf den menschlichen Verdauungstrakt rühmt.

Von Roger Dietze