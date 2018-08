Grimma

Innerhalb der Reihe „Kunst im Krankenhaus“ gibt es in der Grimmaer Muldentalklinik eine neue Ausstellung im Galeriebereich der ersten Etage. Antje Reitler, Jahrgang 1972, präsentiert sich dort mit ihrer Bilderschau „Von Grafit bis Acryl“. „Dies ist nicht bloß der Titel meiner Ausstellung“, sagte die in Schkortitz bei Grimma wohnende Künstlerin. „Es beschreibt auch meine Entwicklung auf dem Weg der Kunst. Denn alles fing mit Block und Bleistift an. Ein Prozess, in dessen Verlauf ich inzwischen bei Pinsel und Farbe angekommen bin.“

Malerei als Meditation, Inspiration und Freude

Ein Grund das Malen intensiver zu betreiben, war nicht zuletzt der Kunst- und Fotoverein Grimma, wo sie seit drei Jahren Mitglied im Arbeitskreis Bildnerisches Gestalten ist. „Dort gibt es so viele Talente, die für mich eine große Inspiration und Anregung sind“, so ihre Dankesworte an die anwesenden Klubmitglieder um ihren Leiter Wolfgang Oeconomo. Reitler, die schon in der Schule Porträts von ihren Mitschülern anfertigte und ausstellte, sieht ihre Malerei nicht nur als Meditation und Inspiration, sondern vor allem auch als Freude an.

Liebe und Leidenschaft für Tiere

In Leipzig aufgewachsen und das Abitur abgelegt, absolvierte sie zuerst eine kaufmännische Ausbildung. Doch dann entdeckte sie die Liebe und Leidenschaft für Tiere. Deshalb arbeitete sie fortan im tiermedizinischen und tierpflegerischen Bereich. Im Jahr 2002 verschlug es sie dann für zehn Jahre nach Kanada. Dort war sie Hundetrainerin, bildete selbst Tierpfleger/innen aus, betrieb zeitweise einen Bioladen und ein kleines Zoogeschäft. Die beeindruckende Tierwelt und Landschaft in Kanada verleitete sie zunehmend zur Malerei.

Kanada und eine neue Technik

In Kanada entdeckte sie auch die Ölmalerei nach Bob Ross, eine Technik, die sie in Deutschland in Kursen an Interessierte vermittelt. Ihre Liebe zu Tieren untermauerte die Schkortitzerin allerdings mit folgender Geschichte: „Als ich als Tierarzthelferin arbeitete, sollte in unserer Praxis ein neugeborener Hundewelpe eingeschläfert werden. Ich habe mich seiner angenommen, dies somit verhindert.

Spencer – der erste Hund und gefragtes Motiv

Und gab ihm den Namen Spencer. Ich zog ihn mit der Flasche groß. Spencer war mein erster Hund und ein treuer Lebensbegleiter für 16 Jahre. Er ist damals mit nach Kanada ausgewandert und kam auch wieder nach Deutschland mit zurück. Ich habe ihn frühzeitig noch als Hundekind gemalt, was zugleich für mich der Anfang meiner Tierporträt-Malerei war. Deshalb weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig Tiere für Menschen werden können. Und wenn ich Auftragsarbeiten von Tierporträts anfertige, kann ich auch immer etwas mitfühlen.“ Dabei entstehen Reitlers Tier- und auch Menschenporträt ganz nach Wunsch in Kohle, Pastellkreide oder Acryl je nach Vorlage. Einen Querschnitt ihrer Arbeiten präsentiert Antje Reidler jetzt für die nächsten Monate im Krankenhaus Grimma. Animiert und organisiert wie immer von Dieter Lawonn vom Förderverein Krankenhaus Grimma.

Von Thomas Kube