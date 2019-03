Grimma

In Grimma steht die nächste Premiere ins Haus: Innerhalb der Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK) am ersten April-Wochenende lockt erstmals ein Kunsthandwerkermarkt in die Klosterkirche. Die Fäden hält die Nerchauer Modeschöpferin Ulrike Andersch in den Händen, die bereits seit vier Jahren auch den traditionellen Martinimarkt im November organisiert. 25 Kreative der Region breiten vom 5. bis zum 7. April ihre Produkte im einstigen Gotteshaus aus.

Die Klosterkirche in Grimma. Quelle: Röse

Im Jahr 2002 in Frankreich aus der Taufe gehoben, öffnen mittlerweile Kunsthandwerker in 21 Ländern Anfang April ihre Ateliers. Andersch weiß jedoch, dass hierzulande etliche kreative Geister nicht teilnehmen können, weil ihre Manufaktur zu klein oder schwer erreichbar ist. Ihnen wird nun in der Klosterkirche eine Plattform geboten. Als Veranstalterin des Kunsthandwerkermarkts tritt die Handwerkskammer zu Leipzig auf, die in der Region die ETAK und die Teilnahme der Betriebe unterstützt.

Schöpferische Vielfalt auf einen Fleck

Auf diese Weise brauchen die Kunstinteressierten nicht ein Atelier nach dem anderen ansteuern, sondern finden in der Klosterkirche zwei Dutzend Kunsthandwerker und damit schöpferische Vielfalt auf einem Fleck. „In Sachsen ist das einmalig“, sagt Andersch. Die 56-jährige Diplom-Designerin aus Nerchau verfolgt aber noch eine zweite Intention. Zum Martinimarkt im Herbst steht das Weihnachtsgeschäft im Mittelpunkt. „Viele haben aber auch Produkte für den Sommer“, weiß sie. Mit dem Start ins Frühjahr sollen diese deshalb geneigten Käufern vor Augen geführt werden.

Mit diesem Plakat wird für den Kunsthandwerkermarkt in der Klosterkirche geworben. Quelle: Handwerkskammer

Auch Andersch, die unter dem Label „ Fine Reiff“ Mode für starke Frauen entwirft und seit 1999 in der Nerchauer Kirchstraße ihren Wohn- und Arbeitsplatz hat, möchte gern ihre Sommerkollektion in der Klosterkirche vorstellen. Am 6. April wartet sie um 13 Uhr sogar mit einer Modenschau auf. Schmuck, Wohnaccessoires, Keramik, Gefilztes, Kalligraphie oder Skulpturen – Kunsthandwerker mit unverwechselbaren Handschriften geben sich in der Klosterkirche ein Stelldichein. Zudem sind einige Gaumenfreuden im Angebot. So will der Bitterfeld-Wolfener Dirk Esters mit seinem Almgourmet Schmankerl aus den Bergen an den Mann und die Frau bringen. Die kleinen und großen Besucher könnten sich auch auf Mitmach-Angebote freuen, verspricht die Organisatorin und nennt Filzen, Malen, Drucken oder Perlketten fädeln als Beispiele. Natürlich besteht die Möglichkeit, mit den Kunsthandwerkern ins Gespräch zu kommen und ihre Techniken kennen zu lernen.

Verkaufsoffener Sonntag in Grimma

Der Markt in der Klosterkirche hing auch an der Entscheidung der Stadt Grimma, den 7. April als verkaufsoffenen Sonntag festzulegen. Das grüne Licht kam mit dem Stadtratsbeschluss im Dezember, erst danach habe sie mit der Organisation beginnen können, erläutert Andersch, die sich im Wendejahr 1989 selbstständig machte und 1997 für ihre Cascata-Mode den Sächsischen Staatspreis für Design erhielt. Der von der Kommune unterstützte Kunsthandwerkermarkt öffnet seine Pforten am Freitag von 13 bis 18 Uhr und an beiden Wochenendtagen von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntagnachmittag können parallel dazu alle Grimmaer Läden ihre Türen aufschließen. Die Stadt hofft, dass sich möglichst viele Geschäfte beteiligen und somit die Europäischen Tage des Kunsthandwerks in Grimma bereichern.

Internet: http://leipzig.kunsthandwerkstage.de/

Von Frank Prenzel