Kurze Wege in allen Lebenslagen

Die Diakonie Leipziger Land erweitert ihr Angebot für Senioren. Im Herbst sollen die Bauarbeiten für eine neue Tagespflege in Naunhof beginnen, deren Eröffnung Ende 2019 geplant ist. Sie wird unmittelbar am Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ in der Robert-Blum-Straße entstehen und zwölf Besuchern Platz bieten.