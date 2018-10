Grimma/Hohnstädt

Eine Kutsche ist Sonntagmittag in Grimma verunglückt. Der 68-jährige Kutscher wurde schwer verletzt, Verletzungen erlitten auch die beiden Insassen. Die zweispännige Kutsche des Reit- und Fahrvereins Grimma war gegen 12 Uhr in Hohnstädt unterwegs. Der Unfall ereignete sich in der Straße An der Gartenmühle.

Die Kutsche ist gegen einen Baum geprallt. Die Polizei ermittelt nun, warum die Pferde durchgegangen sind. Quelle: Frank Schmidt

Kutsche ist gegen einen Baum geprallt

Auf leicht abschüssiger Fahrstrecke ist die Kutsche in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Kutscher erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er reanimiert werden musste. Verletzt wurden auch die beiden 17-jährigen Frauen, die in der Kutsche saßen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht

Pferde sind offensichtlich durchgegangen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind die Pferde durchgegangen, sodass der Kutscher die Kontrolle über das Gefährt verlor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Die Polizei ermittelt vor Ort. Quelle: Frank Schmidt

Von Frank Schmidt