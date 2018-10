Grimma/Köllmichen

Das kleine Köllmichen ist in den vergangenen Jahren zu einer festen Adresse für Pferdesportler geworden. Wenn Familie Große zum Kutschen-Geschicklichkeitsfahren ruft, dann zieht es Tierfreunde aus allen Himmelsrichtungen in das Dorf. Am Mittwoch fand die siebente Auflage der Pferdesportveranstaltung statt. Auch in diesem Jahr wurde dafür wieder ein ganz besonderer Parcours vorbereitet, mit Wassergraben, Hügeln und einigen anderen Hindernissen.

Vorbereitet hatte sich natürlich auch Moderator Rick Zschernig, der wieder am Mikro durch den Tag führte. „Ich bin der Landwirt mit dem bösen Mundwerk“, sagte er. Gut trainiert ist er ohnehin, schließlich hat er auch bei so mancher Feier oder auch mal einer Hühnerauktion das „große Wort“. Er wusste natürlich ganz genau, welchen Herausforderungen sich die Kutschenlenker und deren Tiere stellen mussten. „Ich habe eine Pferdepension und eine Pferdezucht.“ Die Zucht der edlen Vierbeiner sei nicht ganz ohne. „Die Heupreise sind wegen der Trockenheit enorm gestiegen.“

Pferdezucht ist teurer geworden

Vor rund zehn Jahren habe es noch deutlich mehr Pferdezüchter als heute gegeben. „Der Markt hat sich mittlerweile etwas bereinigt, die Pferdepreise, die jahrelang im Keller waren, sind deshalb wieder gestiegen.“ Auch bei ihm hat sich vieles geändert. „Ich hatte mal 90 Pferde, jetzt sind es noch 25. Und früher besaß ich zehn Zuchtstuten, jetzt nur noch eine.“ Pferdezucht sei keine Lizenz zum Gelddrucken. „Mit Pferdezucht kann man ein kleines Vermögen machen. Aber nur, wenn man vorher ein großes hatte“, sagte er augenzwinkernd.

Wer in Köllmichen punkten will, muss gutes Material einsetzen. Auf seine Kutsche Marke Eigenbau lässt Thomas Krüger nichts kommen. „Das Fahrgestell stammt von einer alten Kutsche, der Aufbau war mal ein Trabant-Anhänger, und die Räder liefen an einem Berlin-Roller“, so der 54-Jährige. Gemeinsam mit Sozia Katharina Reichel ging er mit den beiden Shetlandponys Pfiffi und Moritz ins Rennen. „Die Tiere muss ich nicht antreiben, sondern nur zurückhalten. Die sind richtig verrückt danach, endlich losrennen zu dürfen“, verriet der Wetteritzer. Natürlich kam er ganz standesgemäß per Kutsche zum Wettkampf. „Die Pferde wollen ja laufen.“

Wassergraben ist einen halben Meter tief

Mario Zahn und Jens Schön aus Beerendorf bei Delitzsch zauberten eine prachtvolle kleine Kutsche aus dem Transporter. „Die besten kommen aus Polen“, fanden sie. Mit ihren Welsh-A-Ponys Heidi und Hera wird regelmäßig trainiert. „Am Wassergraben muss man auf jeden Fall üben, denn da gehen die Tiere meist nicht ganz freiwillig durch.“ Schließlich sei so ein Hindernis schon mal einen halben Meter tief.

Organisatoren selbst am Start

Mittendrin im Trubel war Beate Große aus der Gastgeberfamilie. Sie war fürs Organisatorische zuständig, ging aber auch selbst mit den Ponys Snow Flake und Scarlet ins Rennen. „Trainiert haben wir aber nur kurz, dafür fehlte einfach die Zeit.“ Schließlich hilft sie nicht nur im landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit, sondern arbeitet auch noch in einer Apotheke. „Für mich ist der Pferdesport perfekt zum Runterfahren.“

Von Bert Endruszeit