Bad Lausick. Nordic Walking hat in Gemeinschaft besonderen Reiz: Zu geführten Touren durch das schöne Bad Lausicker Umland laden die Leipziger Volkszeitung, der Tourismusverein Borna und Kohrener Land, das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad Riff und die Barmer am 8. April ein. Willkommen sind Lauffreudige jeden Alters. Angeboten werden Strecken von fünf, zehn und 15 Kilometern. Start und Ziel ist wie im vergangenen Jahr am Freizeitbad. Treff und Eintragung in die Starterlisten ab 9 Uhr, Start 10 Uhr.

„Nordic Walking ist sehr beliebt. Das ist für uns ein guter Grund, neben unserer traditionellen LVZ-Wanderung im Herbst, im Frühjahr ein etwas temporeicheres Angebot zu unterbreiten“, sagt LVZ-Regionalverlagsleiterin Erika Schirmer, die selbst gern in ihrer Freizeit läuft. Mehr als 200 Läufer waren 2016 mit von der Partie. Anknüpfend an die vorjährigen Strecken wählte Riff-Betriebsleiterin Annett Koza, selbst ambitionierte Walkerin, für die fünfte Auflage der Veranstaltung reizvolle und gut begehbare Wege aus. Fachlich und personell unterstützt wird das Nordic Walking von den Physiotherapien Creutzburg & Fuchs und Loth aus Bad Lausick. Erstmals steht den Veranstaltern der Bornaer VSV 77 zur Seite, der eine Laufgruppe unterhält und nicht nur beim traditionellen Zwiebellauf präsent ist.

Der Naturlehrpfad und Wanderweg auf dem einstigen Damm der Querbahn zwischen Bad Lausick und Glasten ist erneut Herzstück der Fünf-Kilometer Tour. Die führt außerdem durch das Kurviertel bis nach Etzoldshain. Die zehn Kilometer weite Distanz führt durch die offene Feldflur bis Glasten und nutzt ebenso den Bahndamm. Die 15-Kilometer-Läufer wenden sich Richtung Norden, laufen entlang des Steingrundbaches und dann auf Feldwegen in Richtung Großbuch. Alle drei Gruppen werden von mehreren versierten Walkerinnen und Walkern geführt und begleitet. Zum Auftakt gibt es am „Riff“ für alle eine gemeinsame Erwärmung, die Daniel Goldmann in gewohnter Weise leitet. Nicht inklusive, aber lohnend ist nach dem Walking ein Abtauchen im „Riff“.

Wer dabei sein möchte, meldet sich bis 31. März in der Touristinformation in Borna (Telefon 03433/873195) oder in der LVZ-Geschäftsstelle Borna (Telefon 03433/270710). E-Mails mit Name und gewünschter Streckenlänge sind an h.mueller@lvz.de zu senden. Die Startgebühr beträgt drei Euro; ein Verzehrbon ist inklusive.

Von Ekkehard schulreich