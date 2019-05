Grimma/Kaditzsch

Als Alternative zur staatlich verordneten Mai-Demonstration muss sich der Kaditzscher „ Lämmermarkt“, der am Maifeiertag einmal mehr Hunderte Gäste aus nah und fern in die Denkmalschmiede Höfgen lockte, heute nicht mehr definieren. Lang, lang ist es her, dass der Vater der überregional ausstrahlenden Traditionsveranstaltung, Uwe Andrich, diese in erster Linie deshalb ins Leben rief, um mit dem Verweis auf „kulturelle Verpflichtungen“ der staatlich verordneten Maifeier galant aus dem Weg zu gehen...

Ein kleiner Flohmarkt lud zur Schnäppchenjagd ein. Quelle: Roger Dietze

Eine gute Alternative zum Verbringen des Mai-Feiertages in den eigenen vier Wänden ist das Familienevent aber allemal. Insbesondere dann, wenn das Wetter, wie in diesem Jahr der Fall, mitspielt. Den bangen Blick zur Wetterkarte hatte Hauptorganisatorin Kristina Bahr nach eigener Aussage in den vergangenen Tagen ein ums andere Mal gerichtet. Und entsprechend verfinsterte sich ihre Miene, als kurz nach dem Öffnen der Lämmermarkttore ein kurzer Schauer über Kaditzsch niederging. „Der Lämmermarkt ist für uns nach wie vor eine Ausnahmeveranstaltung, die wahnsinnig viel Kraft kostet“, so Bahr. Möglich sei sie überhaupt nur aufgrund des ungebrochenen Engagements vieler ehrenamtlicher Helfer, Sponsoren und Unterstützer wie etwa dem Trebsener Schlossherr Jochen Rockstroh, der als Kooperationspartner der Veranstaltung mit Bühnentechnik unter die Arme greifen würde.

Live-Musik auf der Lämmermarkt-Bühne

Apropos Bühne: Auf und rund um diese spielte sich auch bei der diesjährigen Lämmermarkt-Auflage das Geschehen ab. Einerseits in bekannter und bewährter Art und Weise mit der Lose Skiffle Gemeinschaft und andererseits mit Lämmermarkt-Neulingen wie dem Mutzschener Pfarrer Hennig Olschowsky und dessen Band „The Black Holes“, ehemals „Die schwarzen Löcher“, der seine ebenfalls musikalische Tochter Lea mit auf die Kaditzscher Bühne gebracht hatte.

Kunsthandwerker präsentierten ihr Können. Quelle: Roger Dietze

Das eine oder andere Neue konnten erfahrene Lämmermarkt-Besucher auch bei der Händlerschaft ausmachen. „Uns ist es wichtig, den Besuchern auch in diesem Bereich Abwechslung zu bieten, und dabei legen wir großen Wert auf besondere und nach Möglichkeit künstlerisch gestaltete Angebote“, so Kristina Bahr, die demgegenüber mit ihrem Organisationsteam beim musikalischen Höhepunkt des Lämmermarktes seit vielen Jahren an Altbewährtem in Gestalt der Morristänzer festhält, die regelmäßig in den Grimmaer Ortsteil kommen, um hier den Winter mittels ihres aus dem Süden Englands stammenden Fruchtbarkeitstanzes unwiederbringlich zu vertreiben.

Besucher aus Leipzig und der ganzen Region

Nicht minder regelmäßig macht auch die Leipzigerin Carolin Volkmann samt Familie den „Festspielen zwischen Folk und Lämmern“ ihre Aufwartung. „Ich erinnere mich noch, dass ich schon als Kind mit meinen Brüdern dabei war“, so die Stötteritzerin, die zu den ersten Besuchern zählte. „Das Angebot ist so vielseitig, dass man hier problemlos den ganzen Tag verbringen kann.“

Von Roger Dietze