Colditz/Zschadraß

In Colditz gibt es weder Theater noch Kino. Bisher fiel das nicht weiter ins Gewicht. Es gab ja den Stadtrat. Der hatte alles: Eine gehörige Portion Politik gespickt mit großen Gefühlen und heiterer Muse – Krimi und Drama, Kabarett und Satire. Entsprechend zahlreich fand sich das Publikum ein. Es freute sich schon immer auf die Redeschlachten. Es war gut geheizt, der Kellner ging durch die Reihen – und das alles bei freiem Eintritt. Das war einmal. Auf der jüngsten Sitzung in Zschadraß hoben die Darsteller nur noch die Hand. Eine Diskussion fand nicht statt.

Ob sich die 15-jährige Zuhörerin Emily die schillernde Politikbühne so vorgestellt hat? Weder Theater noch großes Kino. Und dann war es auch noch kalt. Feuer im Herzen hatte allein ihre Mama. Die 38-jährige Cathleen Martin-Pfefferkorn war der einzige Lichtblick einer ansonsten drögen Veranstaltung. Beherzt schritt sie nach vorn und bedankte sich mit strahlenden Augen für das in sie gesetzte Vertrauen. Der Rat hatte sie zur ehrenamtlichen Beauftragten für Kinder- und Jugendbeteiligung bestellt. Einstimmig.

Langfristiges Ziel: Kinder- und Jugendparlament

Sie wolle der jungen Generation zu einer unüberhörbaren Stimme verhelfen, versprach sie in ihrer Antrittsrede. Mädchen und Jungen sollten künftig selber entscheiden dürfen, was ihnen in ihrer Heimatstadt wichtig ist. Wie berichtet, war es die Idee von Bürgermeister Robert Zillmann, den Nachwuchs fortan direkt in die Entscheidungen mit einzubinden – vor allem bei den Themen, die die Jugend betreffen. Er hielt Wort und liebäugelt perspektivisch mit einem demokratisch legitimierten Kinder- und Jugendparlament.

Für 2019 stehen den Jugendlichen 5000 Euro für Projekte ihrer Wahl zur Verfügung. Wofür das Geld verwendet wird, ist noch offen: „Wir müssen zunächst interessierte Kinder und Jugendliche finden“, sagt die junge Mutter zweiter Kinder. Beide, Emily und der 13-jährige Melvin, wollen dabei nach Kräften helfen und ihre Kontakte ausspielen. „Mama ist total cool, sie wird das schaffen“, lobt Emily. Ob in Kindergarten oder Schule, ob Lehrling oder Berufseinsteiger, ob in Stadt oder Land – jeder solle die Chance bekommen, sich einzumischen.

Cathleen Martin-Pfefferkorn beweist langen Atem

Dafür braucht Cathleen Martin-Pfefferkorn wohl einen langen Atem. Doch den hat die passionierte Läuferin. Sechs Mal die Woche trainiert die Kundenberaterin einer Colditzer Versicherung. Sie kommt also rum, kennt ihre Heimat wie kaum ein Zweiter. Sie stellt sich ehrgeizige Ziele, will ihre Laufzeiten weiter verbessern: „Beim Halbmarathon in Dresden bin ich im vorigen Jahr eine Stunde, 36 Minuten und 32 Sekunden gerannt – mein persönlicher Rekord.“

Sie träumt davon, mit jungen Leuten die demokratischen Prozesse einzuüben. „Natürlich werden wir nicht immer einer Meinung sein. Dann muss eben jeder für seine Projekte werben, Pro und Contra benennen und entsprechend abstimmen. Wichtig wird sein, dass der Unterlegene den von der Mehrheit gefassten Beschluss mit trägt.“ Das macht Hoffnung für die Zukunft. Denn es scheint, als brauche der Stadtrat frischen Wind. Vor der Ratssitzung gibt es jetzt immer eine nichtöffentliche Vorberatung. Wahrscheinlich wird dort diskutiert, während in der öffentlichen Debatte nur durch gewunken wird. Nicht gerade ein Anschauungsbeispiel für die Jugend.

Von Haig Latchinian