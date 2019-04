Bennewitz

Ein Osterfeuer mit Schall und Rauch erlebte die Gemeinde Bennewitz am Samstagvormittag. Gegen 9.30 Uhr wurden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Gemeindeverband sowie einer Drehleiterbesatzung aus Wurzen und der Rettungsdienst nach Schmölen gerufen, weil über den Notruf in der Sparte „Amselgrund“ der Brand einer Gartenlaube angezeigt wurde.

Einsatz nur Schall und Rauch

Schall deshalb, da die Einsatzfahrzeuge bei Ihrer Anfahrt natürlich mit Sondersignal auf sich aufmerksam machen mussten. Rauch, da es sich um ein kleines Lagerfeuer gehandelt hatte. Normalerweise wird dem betreffenden Garteninhaber nun eine saftige Einsatzrechnung präsentiert.

Mechael Hecht kann eine hochoffizielle Genehmigung mit Stempel der Verwaltung für sein Lagerfeuer vorweisen. Quelle: Frank Schmidt

Doch in diesem Fall konnte Michael Hecht als besagte Kleingärtner den Kameraden eine hoch offizielle „Genehmigung zum Abbrennen eines Lagerfeuers“ in der zeit von acht bis 13 Uhr von seiner Gemeinde vorweisen. Der Blaulichteinsatz geht damit als Fehlalarm in die Statistik ein.

Rettungsressourcen werden verschwendet

Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass hier durch offenkundig verantwortungsloses Handeln des Anrufers beim Rettungsdienst wertvolle Rettungsressourcen verschwendet worden sind. Ganz zu schweigen von den Einsatzkräfte, die sich von ihren Familien mit einem „Sorry“ von Zuhause verabschieden mussten, um sich einmal mehr in ihrer Freizeit die Einsatzkluft überzuziehen. Zumal der betroffene Kleingarten direkt am Rand der Sparte angesiedelt und von der B107 zwischen Bennewitz und Schmölen sehr gut einzusehen ist.

Rettungsdienst und Feuerwehr samt Drehleiter aus Wurzen werden umsonst zum vermeintlichen Einsatzort gerufen. Quelle: Frank Schmidt

Von Weitem also hätte man erkennen können, wenn nicht gar erkennen müssen, dass es sich nicht wirklich um den Brand einer Gartenlaube handelte. Bleibt die fatale Mutmaßung, dass dem Gartenfreund Hecht von einem anderen Zeitgenossen ein unschönes Osterei ins Nest gelegt werden sollte?!

Von Frank Schmidt