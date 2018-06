Landkreis

Leipzig hat als erste Stadt in Deutschland den Zuschlag für die World Canals Conference (WCC) im Jahr 2020 erhalten. Auch der Landkreis Leipzig will von der Konferenz zum Thema Binnenwasserwege profitieren – und schickt die Kommunen in die Spur. Sie sollen in den kommenden Wochen Exkursionsziele für die Teilnehmer vorschlagen.

Nachnutzung der Bergbauflächen im Fokus

„Die Region hat viel zu bieten, wenn es um das Thema Wasserwege geht“, sagt Steffi Ratzsch, Geschäftsführerin des Zweckverbands Kommunales Forum Südraum Leipzig. Allein das Leipziger Neuseenland spreche für sich und könne anlässlich der Tagungswoche Werbung für sich machen. Auch die aktiven Tagebaue seien mögliche Ziele für mehrstündige Ausflüge der internationalen Konferenzteilnehmer. „Denn natürlich spielt in unserer Region die Transformation von einer Tagebau- zu einer Gewässerlandschaft eine entscheidende Rolle.“ Ganz Mitteldeutschland habe in der Hinsicht weltweit einen Vorbildcharakter.

Leipzig und die Region versprechen sich von der WCC vor allem eine Steigerung der Attraktivität und eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades. „Die Vernetzung mit internationalen Fachleuten bringt außerdem viele positive Effekte mit sich“, machte Raatzsch deutlich. „Deshalb machen Sie sich bitte Gedanken, wohin Sie die Gäste führen können, was Sie ihnen zeigen können“, forderte sie die Bürgermeister des Zweckverbandes unter anderem aus Markkleeberg, Borna, Kitzscher, Neukieritzsch und Großpösna auf. Das Potenzial sei da, müsse jetzt nur noch ausgeschöpft und bekannt gemacht werden. Eine bessere Möglichkeit als eine solche Konferenz, um das zu erreichen, gebe es kaum. „Der Erfahrungsaustausch ist nicht zu unterschätzen, schon allein für künftige Tourismus-Entwicklungen.“

World Canals Conference findet weltweit statt

Seit 1988 bereits treffen sich Fachleute aus aller Welt jedes Jahr, zunächst fand die WCC lediglich in den USA statt, seit 1996 auch weltweit. In diesem Jahr wird die Konferenz im irischen Athlone und 2019 in Yangzhou (China) zu Gast sein.

Von Julia Tonne