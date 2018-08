Trebsen

Eine dreitägige unbeschwerte Veranstaltung sollte es werden, das Trebsener Schloss- und Gartenfest, das zur Premiere im vergangenen Jahr über 5000 Besucher anzog. Doch kurz vor Ultimo verbot das Landratsamt, die Pforten auch am Sonntag zu öffnen. In der Kürze der Zeit entwickelte sich ein Rechtsstreit. Auch wenn der Richterspruch noch aussteht, der Veranstalter kündigt an, am Sonntag keine Besucher nach Hause zu schicken. Das Fest solle wie geplant laufen.

Landkreis pocht auf Sonntagsverkaufsverbot

Das Landratsamt begründete seine Entscheidung mit dem Schutz des Sonntags. Beim Trebsener Fest handle es sich um eine Verkaufsveranstaltung. Es seien hauptsächlich Händler zugegen und es werde ein Eintritt verlangt.

Veranstalter hat Genehmigung

„Seit März verfügen wir über eine Genehmigung der Stadt für drei volle Tage“, erklärt André König, Geschäftsführer der Arcos GmbH. „Und es gab keine Auflagen, die wir zu erfüllen hatten.“ Vergangenes Jahr sei das Fest problemlos über die Bühne gegangen. Umso mehr habe der Bescheid aus dem Landratsamt verwundert, den, weil der zuständige Amtsleiter im Urlaub weilt, eine seiner Mitarbeiterinnen ausgestellt habe.

Gerichtsverfahren läuft

„Wir haben dagegen Widerspruch bei der Landesdirektion Sachsen eingelegt, die ihn jedoch ablehnte“, berichtet der als Gartenkönig bekannte Unternehmer, der daraufhin beim Verwaltungsgericht Leipzig einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellte. Auf eine Entscheidung von dort hofft er im Verlauf des heutigen Freitags.

Veranstalter öffnet Schloss- und Gartenfest am Sonntag

„Auf jeden Fall“, so König, „wird das Fest am Sonntag stattfinden.“ In diesem Punkt ist er sich mit Schlosspächter Jochen Rockstroh einig, der sagt: „Egal was passiert, wir ziehen das durch.“ Bürgermeister Stefan Müller (CDU) sprach sich zwar dafür aus, grundsätzlich den Sonntag zu schützen, bezeichnete aber das ausgesprochene Verbot als übertrieben. „Ich hätte für die Entscheidung des Landratsamts Verständnis, wenn es sich um eine Verkaufsveranstaltung für Waffen handeln würde. Aber hier geht es um Blumen, und man sollte die Schöpfung auch an einen Sonntag bewundern können.“

Schloss- und Gartenfest hat begonnen

Das Fest hat am heutigen Freitagmorgen begonnen. Über 85 Aussteller zeigen eine breite Palette von Pflanzen und Accessoires für den Garten. Darüber hinaus gibt es Falknershows, einen Alpaka-Garten und Mitmachangebote für Kinder.

Von Frank Pfeifer