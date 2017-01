Grimma/Ragewitz. Schreck für die Fahrgäste eines Linienbusses in Ragewitz: Am Mittwochnachmittag wurde der Bus von der Straße durch den Grimmaer Ortsteil gedrängt, als ihm ein Lkw entgegenkam, der in einer Kurve seine Spur verlassen hatte und auf die Gegenspur geraten war. Der Omnibus steuerte von der Fahrbahn und stoppte im Gestrüpp.

Der Bus kam am Straßenrand zum Stehen. Quelle: Frank Schmidt

Von den Insassen des Busses wurde niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten ungefährdet in einen herbeigerufenen Ersatzbus umsteigen. An beiden Fahrzeugen, so teilte die Polizeidirektion Leipzig mit, entstand hoher Sachschaden. Der Bus des Verkehrsunternehmens Regionalbus Leipzig musste abgeschleppt werden. Dafür wurde die Straße teilweise voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot gegen den Lkw-Fahrer.

Von Thomas Lieb