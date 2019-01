Grimma

Was vor 15 Jahren als sportliche Sonntagsidee von Freizeitläufern ihren Anfang nahm, hat sich 2013 als starker Verein formiert. Seitdem hat sich die „Laufgemeinschaft Hängebrücke Grimma“ in der Laufsportszene einen Namen gemacht. Seit 2004 treffen sich die Freizeitsportler jeden Sonntag um 9.30 Uhr an der Hängebrücke, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.

Redakteurin Tatjana Kulpa startete den Selbstversuch:

Initiatoren waren damals Jutta Teiche und Daniela Weber, weiß Vereinschef Uwe Rosenberger. „Hintergrund war, dass gerade nach den Weihnachtsfeiertagen bei den meisten Leuten das Abtrainieren angefutterte Pfunde ganz oben auf den Listen guter Vorsätze steht.

Jeder ist willkommen – unabhängig vom Niveau

Und tatsächlich kamen dem Aufruf folgend etwa 20 ambitionierte Sportler zum Treffpunkt Hängebrücke“, erinnert sich Rosenberger als einer von ihnen. Aber wie das eben ist mit guten Vorsätzen: Die Teilnehmerzahl schwankte. Aktuell werden 20 Mitglieder gezählt. „Wir sind ein offener Verein, dem jeder zu jeder Zeit beitreten kann“, versichert Rosenberg. Und wer nur zum Trainieren kommt, etwa für den bevorstehenden Städtelauf, sei auch willkommen.

Zum 15-jährigen Bestehen habe sich die Freizeitsportler der Laufgruppe Hängebrücke ein markantes Outfit zugelegt. Quelle: Frank Schmidt

Harter Kern ist noch dabei

Den harten Kern aus erster Stunde aber bilden neben Rosenberg noch heute beispielsweise Wolfram Dütthorn, Dorit Gärner, Kurt Küchler und Bernd Korth. Zu den Nachzüglern gehört Lothar Knauth, der erst mit Vereinsgründung vor sechs Jahren dazu gestoßen war. „Ich war sonst ein Einzelkämpfer. Uwe Rosenberg hat mich animiert. Und ich habe es nicht bereut, weil es gemeinsam richtig Spaß macht“, sagt der 61-Jährige über seinen Mehrwert am Mitmachen.

„Gelaufen bin ich ja schon immer sehr gerne. Aber mir war es ganz einfach wichtig, etwas in der Gemeinschaft zu machen. Und da kam mir das ganz recht“, erklärt Wolfram Dütthorn, 51, seine Motivation.

Mehr zum Thema Sportliche Neujahrsvorsätze: Das sind die besten Tipps für Laufanfänger

„Ich bin auch immer alleine gelaufen, bis der Aufruf kam, in der Gruppe zu laufen“, schaut Küchler zurück. Allerdings räumt er ein, dass es auch Tage gibt, an denen man die Laufschuhe nicht schnüren möchte. „Antrieb sind dann die anderen in der Laufgruppe, die du nicht im Stich lassen oder enttäuschen willst und dann doch losrennst“, sagt der 59-Jährige.

Freude am Laufen ganz ohne Leistungsdruck

Dennoch sei der Sonntagslauf kein Muss, in jeder Hinsicht. Soll heißen, wer nur eine Stunde mitlaufen will oder kann und dann ausschert, ist ebenso gern gesehen. „Ich mache das so, weil ich auch unter der Woche noch ab und zu individuell laufe“, erklärt Dorit Gärner, 47. Und ganz wichtig sei, dass es bei der Laufgruppe Hängebrücke keinen Leistungsdruck gibt. „Auch wer nicht ganz so schnell ist oder sein kann, wird nicht einfach abgehängt, darauf achten wir“, versichert Korth.

Wenn die Laufgruppe an ihrem Wahrzeichen startet, haben sie durchschnittlich 15 Kilometer vor sich, die in etwa zwei Stunden absolviert werden. Quelle: Frank Schmidt

Gemeinsame Lauf-Reisen für den Zusammenhalt

Zur Teambildung gehören gemeinsame Feiern oder auch Lauf-Reisen, die zumeist von Helmfried Hinz, 65, einmal im Jahr organisiert werden. „Dann fahren wir für ein verlängertes Wochenende zu Laufwettkämpfen wie dem Rennsteiglauf, Potsdamer Schlösserlauf, Spreewaldlauf oder zum Harzer Gebirgslauf in diesem Jahr. Inklusive kleines touristisches Programm und gemütliches Beisammensein abends“, sagt Hinz.

Die Freizeitsportler schauen auch weit über den Rand ihrer Laufstrecke hinaus, wenn sie bei großen regionalen Laufveranstaltungen wie beim Städtelauf oder dem Muldental-Triathlon als Organisatoren und Helfer zur Höchstform auflaufen.

Von Frank Schmidt