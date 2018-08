Grimma/Naunhof

Bunte Luftballons, viele Gäste und Freunde sowie ein amüsantes Nachmittagsprogramm, das für ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel sorgte. In genau dieser Kulisse feierten jene Menschen mit geistiger Behinderung ihr Sommerfest, die unter Obhut der Lebenshilfe Grimma in der Wohnstätte „Dr. Rinsche Haus“ in Naunhof leben.

Aber auch die Bewohner der zwei ebenfalls zur Lebenshilfe Grimma gehörenden Außenwohngruppen brachten sich mit ein, um eine langjährige Tradition fortzusetzen, die zwei wesentliche Ziele verfolgte. Zum einen galt es auf diese Weise den vielen Helfern, Gönnern und Förderern der Lebenshilfe Grimma herzlichen Dank zu sagen, zum anderen wollten die Bewohner und ihre 21 Betreuer gerne sich und ihr Zuhause der Öffentlichkeit präsentieren. Eben jene Wohnstätte mit Doppel- und Einzelzimmern, die im Millenniumjahr für insgesamt 36 Personen eröffnet wurde. Gleichwohl derzeit nicht alle Zimmer voll belegt seien, was für die Lebenshilfe als Trägerverein eine durchaus wirtschaftliche Last darstelle, wie Geschäftsführerin Elke Neldner erklärte.

Doch das sollte keinen Schatten auf das Sommerfest werfen, zu dem Landrat Henry Graichen (CDU) als Ehrengast begrüßt wurde. Er und alle anderen Gäste erlebten unter anderem ein von den Heimbewohnern selbst gestaltetes und dargebotenes Programm, mit dem sie einmal mehr manifestierten, ein selbstbewusster und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein.

Von Frank Schmidt