Grimma

Grimma ist auf Wachstumskurs: Nicht nur territorial – durch Eingemeindungen konnte sich die Muldestadt in den zurückliegenden Jahren ausdehnen. Aber auch bei den Einwohnern legte Grimma kontinuierlich zu. Der Trend hält an. Wie die Kommune gestern mitteilte, stieg die Einwohnerzahl 2018 um 63 Menschen. Das offenbarte ein Blick in das Melderegister des Bürgeramtes.

Grimma nimmt Kurs auf 30000 Einwohner

So hatten Ende des vorigen Jahres 28 686 Einwohner ihren Wohnsitz in der Gemeinde; 1450 Neuanmeldungen stehen 1194 Wegzügen gegenüber. Es starben 193 Menschen mehr als geboren wurden. „Zwar scheinen 63 auf knapp 29 000 Einwohner nicht viel zu sein, aber in Anbetracht dessen, dass viele Kommunen schrumpfen, ist das stetige Wachstum ein positiver Trend für unsere Stadt. Natürlich muss man realistisch sagen, dass Grimma von Leipzig profitiert. Viele Großstädter zogen 2018 in die Muldestadt. Wir gehören nun zum Speckgürtel dazu“, so Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger.

Großbardau erstmals wieder 1000 Einwohner

Über die Hälfte der Grimmaer Ortsteile verzeichnete einen Einwohnerzuwachs oder ein gleichbleibendes Ergebnis. Der Ortsteil Großbardau knackte seit den 1990er-Jahren wieder die 1000-Einwohner-Marke, im Ergebnis bedeutet das für das Parthedorf ein Plus von 36 Personen.

Im Ortsteil Fremdiswalde konnten im Jahr 2018 verhältnismäßig die meisten Neugeborenen begrüßt werden. Der 418-Einwohner-Ort an der Launzige verzeichnete neun Geburten. In der Kernstadt Grimma zählte das Einwohnermeldeamt 98 Geburten, im Ortsteil Nerchau waren es 2018 sieben Babys, die hinzukamen.

201 Neugeborene mit Wohnsitz in Grimma

Insgesamt wurden 201 Neugeborene mit Wohnsitz Grimma im Jahr 2018 gemeldet. Die größten Wachstumsraten genossen die Ortsteile Köllmichen mit 28 Prozent mehr Einwohner (41 EW Ende 2018), der Ortsteil Würschwitz (135 EW) mit einem Plus von 13 Prozent sowie der Ortsteil Schmorditz (166 EW) mit 11 Prozent.

Von Birgit Schöppenthau