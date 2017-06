Colditz/Leisenau. Ohne den Verein „Leisenauer Dorfleben“ dreht sich kaum ein Rad. Seit diesem Jahr zählt noch der Feuerwehrverein zu den Motoren im Colditzer Ortsteil Leisenau. Der Vereinsvorsitzende Harry Kluge meldete den 200 Einwohner zählenden Ortsteil für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an. „Leisenau gehört zu den Wiederholungstätern“, freut sich Gesine Sommerfeld, Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung im Landratsamt. Diesen besichtigte die fünfköpfige Jury in zwei Stunden. Die Tour begann am Rittergut, dessen Räumlichkeiten der Verein mit nutzen kann. „Mittlerweile zum dritten Mal nehmen wir am Wettbewerb teil. Das ist eine gute Gelegenheit, unsere Sorgen los zu werden“, erklärt der Vereinschef Harry Kluge. Doch bevor er diese kundtat, zeigte er der Wettbewerbskommission unter anderem bepflanzte Blumenrabatten. Dafür zeichneten unter anderem Hannelore Engelmann (64), Edith Johne (66) und Ursula Schnell (67) verantwortlich. „Ich pflege das Rondell an der Dorfstraße zum Rittergut schon seit vier Jahren“, erzählt Hannelore Engelmann. Ihr war es ein Bedürfnis, Hand anzulegen, da sie dort in der Nähe wohnt. Gern nieder lässt man sich dagegen im Tante-Emma-Laden und Imbiss von Familie Berger, der 27 Jahre am 1. Juli im Ort besteht. Ein Schmuckstück soll auch das Trafohäuschen am Lutherweg werden. „Hier entsteht eine Raststätte für Wanderer. Tafeln werden über die Geschichte des Ortes informieren“, schildert Harry Kluge das Vorhaben, das nicht vor 2018 Realität wird. Das gleiche trifft für den Spielplatz zu, den der 31-köpfige Verein für die Jüngsten realisieren will. Noch keinen Zeitplan gibt es dagegen für eine 700 Meter „Härtestrecke“ auf dem Lutherweg, eine hochkarätige Gefahrenstelle für Kinder und Erwachsene an der B 107 und einen Eigenheimbau, der an Genehmigungen scheitert. „Diese Hausaufgaben nehme ich mit ins Landratsamt“, sagt die Wettbewerbschefin zum Schluss den Rundganges. Der Colditzer Bürgermeister Matthias Schmiedel notierte sich das ebenfalls und wünschte sowohl Lastau als auch Leisenau vollen Erfolg.

Die LVZ und der Landkreis Leipzig küren im Rahmen des Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ ab diesem Jahr die schönsten Orte in der Region. Aus den Bewerbern werden drei Gewinner-Orte prämiert, die sich durch eine Besonderheit auszeichnen - sei es die agile Dorfgemeinschaft, die jedes Jahr kulturell was auf die Beine stellt, der rührige Verein, der sich für die Pflege historischer Gebäude einsetzt oder Heimatverbundenheit in anderer Form hochgehalten wird. Zehn Dörfer des Landkreises Leipzig werden derzeit von der Bewertungskommission besucht - wir stellen alle Orte vor.

200 Einwohner zählt der Ort Leisenau, der sich am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt. Der Vorsitzende des Verein Leisenauer Dorfleben, zeigte der fünfköpfigen Kommission die Licht und Schattenseiten des Ortes. Zur Bildergalerie

Von Cornelia Braun