Colditz

Eher zufällig erreichte Colditz die Kunde von Corran Purdons Tod. Es war Jim Bennett aus Glasgow, der Schloss Colditz besuchte und dem Gästeführer die traurige Nachricht überbrachte. Zum Beweis schickte er ihm wenig später einen ganzseitigen Artikel, der in einer britischen Zeitung erschien. Purdon ist ein Begriff auf der Insel, aber auch in Colditz: „Er war der letzte lebende, uns bekannte Veteran des Kriegsgefangenenlagers für alliierte Offiziere“, sagt Cornelia Kasten von der Gesellschaft Schloss Colditz.

Der Artikel in der britischen Zeitung handelt vom Tod des Veterans Corran Purdon. Quelle: Haig Latchinian

Der Engländer Alexander Edward Kalinowski lebt seit 2012 im Dorf Sermuth bei Colditz. Seit Jahren führt er Touristengruppen aus der alten Heimat durchs Schloss. Die Fluchtgeschichten der in Spitzenzeiten 1000 gefangenen Alliierten hatten ihn schon von klein auf fasziniert. Als er von seinem Freund Jim Bennett den Nachruf über den letzten Colditz-Veteran zugesandt bekam, beschäftigte er sich intensiver mit dem im Alter von 97 Jahren Verstorbenen.

Corran Purdon hat Spuren hinterlassen

Purdon saß fast zwei Jahre in Colditz ein. Bis zuletzt wussten die Offiziere nicht, ob sie überleben würden. Am 13. April 1945, an einem Freitag, dem 13., sollten sie mit unbekanntem Ziel evakuiert werden. Die Insassen widersetzten sich. Drei Tage später befreiten die Amerikaner das Lager. Im Fluchtmuseum von Schloss Colditz kann man die Worte des überglücklichen Corran Purdon hören: Bis zu seinem Lebensende werde er den Tag seiner Befreiung nie vergessen.

Auf der Jubiläumsfeier zum 70. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Gefangenenlagers auf Schloss Colditz wurde der spektakuläre Fluchtversuche der ehemaligen Häftlinge nachgestellt. Mit einem Leichtflugzeuges wollten sie damals heimlich vom Dach des Schlosses in das sechzig Meter tiefe Muldental zu flüchten. Zum Einsatz kam der Glider nie, das Lager wurde vor dem geplanten Fluchtversuch befreit. Quelle: Thomas Kube

Ja, auch Purdon hatte mit an einem der Fluchttunnel gegraben. Doch er ließ anderen den Vortritt, blieb bis zuletzt an Bord. Geheime Kommandosachen waren schon immer sein Ding. Als ganz junger Bursche und Angehöriger einer Spezialeinheit war er am legendären Angriff auf den französischen Hafen Saint-Nazaire beteiligt. In einem norwegischen Fjord machte er Jagd auf das deutsche Schlachtschiff Tirpitz.

Hochdekorierter Generalmajor

Purdon war in Nordirland aufgewachsen. In Belfast ging er zur Schule – dort besuchte er auch das Campbell College. Mit 18 trat er dem Infanterieregiment Royal Ulster Rifles bei. Er galt als leidenschaftlicher Kraftsportler. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er in Palästina, Borneo und im Oman eingesetzt. Bis zur Pensionierung 1976 war er Kommandeur der Landstreitkräfte im Nahen Osten. Für seine Verdienste wurde der Generalmajor mehrfach ausgezeichnet.

Während des Zweiten Weltkrieges war das Schloss ein Internierungslager für hochrangige Offiziere der Westalliierten, wie beispielsweise die Neffen von Winston Churchill und dem damaligen englischen König George VI. Quelle: Thomas Kube

Purdon war dreifacher Familienvater. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er 2009 noch einmal. 2007 war er Studiogast in der bekannten BBC-Fernsehshow von Jeremy Clarkson „Greatest Raid of All Time“. Bis zu seinem Tod am 27. Juni 2018 lebte er in Devizes, einer Kreisstadt in der englischen Grafschaft Wiltshire im Süden Großbritanniens, etwa 150 km westlich von London.

London als mögliche Partnerstadt?

Alexander Edward Kalinowski, der bereits 25 Jahre in Deutschland gearbeitet hatte, ehe er in Sermuth heimisch wurde, führte vor einiger Zeit sogar die Schwester von Corran Purdon durchs Schloss. Und nicht nur das: Er brachte sich entscheidend in die Bemühungen der Stadt Colditz ein, die britische Queen Elizabeth 2015 nach Colditz einzuladen. Er übersetzte den Brief, den der damalige Bürgermeister Matthias Schmiedel aufgesetzt hatte.

Colditz kennt in England jedes Kind. „30.000 Gäste aus dem englischsprachigen Raum besuchen uns jährlich“, sagt Stadtoberhaupt Robert Zillmann, den die Nachricht vom Ableben des letzten Veterans nicht kalt lässt: „Es ist kein Geheimnis, dass wir Colditzer auf der Suche nach einer Partnerstadt in Großbritannien sind.“ Auf die Frage, welche möglichen Orte in der Diskussion seien, hält Zillmann nicht hinterm Berg: „ London zum Beispiel. Warum sollen wir nicht auch mal nach den Sternen greifen?“

Von Haig Latchinian