Naunhof

Es heißt Abschied nehmen. Zum letzten Mal wird das Naunhofer Kartoffelfest an der Grundschule über die Bühne gehen. Für die 29. Auflage im kommenden Jahr muss ein neuer Standort gefunden werden. Bevor die Entscheidung fällt, darf aber erst einmal kräftig gefeiert werden.

Letztes Kartoffelfest mit neuem Auftakt

Am Freitagabend geht’s los. Diesmal wird das Fest nicht, wie seit Jahren gewohnt, mit einem Programm des Kabarettisten Michael Sens eröffnet. „Man muss auch mal was neues bringen“, sagt Anja Gaitzsch von der KulturWerkStadt. Sie ist sich sicher, dass das Duo „Die Buschs“ aus Erfurt mit Comedy, Slapstick, Parodien und Zaubereien das Publikum begeistern wird. Dazu kommt DJ Ralph, der zur 750-Jahrfeier von Fuchshain das Zelt zum Kochen brachte.

Festprogramm Freitag 16 Uhr Schausteller öffnen 20 Uhr Offizielle Eröffnung mit Comedyduo „Die Buschs“ im Festzelt, danach Disco Samstag 12 Uhr Händler- und Schlemmermeile, Kartoffelausstellung, Kartoffelquiz 13 Uhr Ermittlung Bürgerschützenkönig 14.30 Uhr Musical „Der Wald des Vergessens“ im Festzelt 15.30 Uhr Märchenspiel „Die Bremer Stadtmusikanten“ in der Turnhalle 16 Uhr Buntes Programm der Oberschule und des Freien Gymnasiums im Festzelt 19.30 Uhr Platzkonzert und Lampionumzug 20:00 Uhr Band „Nightfever“ und Disco, dazwischen Wettbewerb Stärkster Naunhofer, im Festzelt Sonntag 11 Uh Buntes Programm des Naunhofer Schulhortes im Festzelt 11 Uhr Händler- und Schlemmermeile, Kartoffelausstellung, Kartoffelquiz 13 Uhr Luftgewehr-Preisschießen 13 Uhr Kleines Kartoffelfest mit Atze und Biene im Schulhof 13.30 Uhr Modenschau im Festzelt 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr Wolkser Kaspertheater in der Turnhalle 17 Uhr Abschlusskonzert mit dem Jugendblasorchester Grimma, dazwischen Preisvergabe der Kartoffelwettbewerbe, im Festzelt

Viele traditionelle Programmpunkte

Weitgehend in gewohnten Bahnen verläuft der Sonnabend. Im ersten Wettbewerb geht es darum, die längste Kartoffelschale hinzukriegen. Der Schützenbund Naunhof und Umgebung ermittelt den Bürgerschützenkönig, Kinder von Oberschule und Gymnasium treten auf. Die Naunhofer Theatergruppe spielt das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“, wegen der besseren Akustik jetzt aber in der Turnhalle. Das Tanzstudio Katharina Freystein präsentiert mit dem „Wald des Vergessens“ erstmals ein Musical.

Naunhofer Vereine präsentieren sich

Wichtiger Baustein sind die Stände der ortsansässigen Vereine. Beim Rassegeflügelzüchterverein gibt es zum Beispiel Tiere zu bestaunen, und mit dem Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft kann gebastelt werden. Der Förderverein der Ortsfeuerwehren stellt seine ehrenamtliche Arbeit mit kleinen Aktionen vor. Die Imker sind wieder dabei, erstmals auch der Tennisclub Rot-Weiß. Der Förderverein der Grundschule schminkt Kinder und bietet unter anderem Kartoffelmarmelade an, die Ferienkinder selbst herstellten und abfüllten – am Glücksrad gibt’s zwei Karten für das Konzert der Naunhofer Rockband „Karussell“ am 22. September in Machern zu gewinnen. „Nightfever“ spielen Hits der 70er-Jahre.

Märchen im Zehn-Minuten-Takt

Am Sonntag drehen sich die Wettbewerbe um die größte selbst angebaute Kartoffel, den größten Erdapfel der Sorte „Blauer Schwede“ und das exotischste Exemplar. Das Wolkser Kaspertheater gibt im Zehn-Minuten-Takt Märchen der Brüder Grimm. Preisschießen, Programm mit Clown Atze und Modenschau gehören zu den traditionellen Programmteilen. Den Schlussakkord setzt das Jugendblasorchester Grimma.

Platz an Grundschule fällt weg

Wo die Musik nächstes Jahr spielt, steht noch nicht ganz fest. Gleich nach dem Fest sollen die Container zur Erweiterung der Grundschule aufgestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Zwischenlösung, der eigentliche Anbau muss zügig folgen. Damit geht der bisherige Festplatz verloren.

Zwei Standortvarianten

„Der Ausschuss für Grundsatzfragen hat mehrfach mit den Akteuren des Fest gesprochen“, erklärt Anja Gaitzsch. „Die fünf bis sechs Varianten für einen neuen Standort wurden auf zwei eingegrenzt.“ Zum einen handle es sich um die Wiese hinter der Oberschule. „Sie müssten wir aber mit hohem Kostenaufwand für 30-Tonner befahrbar machen, außerdem wären die Medien heranzuleiten.“

Günstiger wäre aus Sicht der Stadtverwaltung der Marktplatz mit Gartenstreße, dem ersten Abschnitt der Bahnhofstraße bis zur Kurzen Straße und eventuell dem Parkplatz Ungibauerstraße. „Dieser Bereich liegt zentral, wir müssten nur Zufahrtsstraßen sperren, Umleitungsstrecken sind realisierbar“, wirbt Gaitzsch. Außerdem lasse sich das Stadtgut einbeziehen.

Naunhof braucht schnelle Entscheidung

„Entschieden ist aber noch nichts“, so Gaitzsch. „Wir arbeiten fieberhaft an einem Ergebnis, denn Verträge müssen zum Teil ein Jahr im Voraus geschlossen werden, um günstige Preise zu erhalten und gewünschte Künstler zu binden. Wir können ein Fest nicht erst in den letzten drei Monaten planen.“

Von Frank Pfeifer