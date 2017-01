Grimma. Die umfangreichen Arbeiten im Westring 34 bis 48 liegen in den letzten Zügen. Am Sonnabend, dem 21. Januar, lädt die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (GWB) von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, um potenziellen Mietern und interessierten Grimmaern vor Augen zu führen, was aus dem 1972 bezogenen Plattenbau geworden ist. 2,4 Millionen Euro nahm das kommunale Unternehmen in die Hand, um den Wohnblock für Jung und Alt wieder attraktiv zu machen. Der Leerstand im Haus war auf 30 Prozent angewachsen.

Die Bauarbeiter haben seit April vorigen Jahres das Sagen im Fünfgeschosser am westlichen Stadtrand, dessen Fassade schon einmal 1995 erneuert worden war. Im Inneren des Hauses wurden vier der acht Treppenhäuser mit Fahrstühlen versehen, die vom Keller bis unters Dach reichen. Für den Einbau der Lifte waren 20 Wohnungen frei zu lenken und zu verkleinern, erläutert GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel. Alle anderen Mieter mussten sich in den letzten neun Monaten mit Baulärm und Schmutz arrangieren. Vor dem Umbau standen im Gebäude 80 Zwei- und Dreiraumwohnungen zur Verfügung, durch neue Zuschnitte kann das Unternehmen jetzt 72 Ein- bis Fünfraumwohnungen zwischen 34 und 110 Quadratmeter vermieten. Frei sind derzeit noch 15 Ein- und Zweiraumwohnungen.

„Seit zwei Jahren stellen wir fest, dass attraktive große Wohnungen am Markt wieder gefragt sind“, erläutert Hentschel. Sie müssten aber saniert, schick und per Lift erreichbar sein, denn sie befänden sich meist unterm Dach. Im Westring 34 bis 48 hat die GWB auf diesen Trend reagiert und in der fünfte Etage eingangsübergreifende Wohnungen geschaffen.

Dank der vier Fahrstühle sind jetzt 40 der 72 Wohnungen im Block barrierefrei erreichbar. Neue Balkone wurden angebracht, so dass nun alle Wohnungen über einen „Freisitz“ verfügen. Die vorhandenen Balkone ließ die GWB sanieren. Im Haus wurde ein energieeffizienteres Zweirohrheizsystem eingebaut und gedämmt, alle Heizkörper wurden ausgetauscht. Die Wohnungen erhielten neue Eingangstüren, zudem kamen Brandschutztüren und Rauchwarnmelder ins Haus, so dass sich laut Hentschel die Sicherheit verbessert hat. Auch die Elektroanlage wurde erneuert. „Alle leeren Wohnungen haben wir schließlich komplett sanieren lassen“, erläutert die GWB-Chefin. Bei Neuvermietung betrage die Kaltmiete im Wohnblock jetzt über sechs Euro je Quadratmeter.

In dieser Woche werden noch zwei Treppenhäuser gemalert, ehe das städtische Wohnungsunternehmen am Sonnabend einen der acht Eingänge, den Westring 36, für Neugierige öffnet. „Interessenten können sich alle Wohntypen anschauen und erkundigen, wie der Block umgebaut wurde“, freut sich Hentschel. Das Zeitfenster für die Offerte ist klein, denn im Februar ziehen die nächsten neuen Mieter ein.

Auf der Rückseite des Hauses entstanden vier neue Eingangsbereiche. Im Außenbereich sind die Arbeiten wegen des Winterwetters indes in Verzug geraten. Hier steht den Mietern künftig auch ein Fahrradcontainer zur Verfügung.

Von Frank Prenzel