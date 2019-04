Grimma

Mit einem roten Panzer voller Luft erinnerte die Linke am Mittwoch an ein Kriegerdenkmal im Bahnhofspark von Grimma. 1945 war ein sowjetischer Panzer auf einen Sockel gehoben worden – das Fahrzeug vom Typ T-34 erinnerte seitdem an die Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Bis 1992 mahnte das Kriegsgerät, bevor es entfernt wurde. Danach stand allein der Sockel als sogenanntes Mahnmal.

Augenzeugenbericht aus den Tagen der Befreiung Naunhofs

Zur Erinnerung an die Befreiung Deutschlands vom Faschismus bauten die Linke einen aufblasbaren Friedenspanzer neben dem Denkmalsrumpf auf und luden Interessierte zu einer feierlichen Kranzniederlegung ein. „ Grimma selbst wurde im April und Mai 1945 von den Amerikanern befreit, die ersten Sowjetsoldaten erreichten den Schomerberg am 7. Mai“, erinnerte Maximilian Schöpe, Vorsitzender und Spitzenkandidat der Grimmaer Linken zur Kommunalwahl. Harry Eichhorn, langjähriges Stadtrat der Linken in Naunhof und früher als Schulleiter tätig, erzählte von seinen persönlichen Erlebnissen zum Kriegsende. Anschließend verlas sein Sohn Michael Eichhorn, Mitglied im Landesvorstand und Naunhofer Kommunalpolitiker, die Aufzeichnungen „ Naunhof im Jahre 1945“ des Augenzeugen und Historikers Jürgen Rückert, der die letzten Momente des Zweiten Weltkriegs in der Region Naunhof auf bedrückende Weise anschaulich machte.

Kritik aus den Reihen der Zaungäste in Grimma

Überwiegend Mitglieder und Sympathisanten der Linkspartei wohnten der Veranstaltung bei. Etwas weiter abseits sitzende Zaungäste älteren Jahrgangs stempelten die Veranstaltung als Wahlkampf ab. Grimma sei über 40 Jahre von der Sowjetarmee besetzt gewesen, deshalb seien die Momente, als der Panzer und später die ganze Armee aus der Stadt verschwand, glückliche Momente für die Stadt, so der Tenor. „Natürlich soll man nie das Leid des Krieges und die Millionen Toten vergessen. Aber ein aufblasbarer rosa Panzer ist da eher ein geschmackloses Schauspiel“, sagte ein Beobachter, der seinen Namen nicht nennen wollte.

Von Thomas Kube