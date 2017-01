Grimma. Am Mittwoch stand der 39-jährige Pavel V. aus Tschechien im Amtsgericht Grimma vor dem Strafrichter und musste sich für die Folgen eines von ihm verursachten schweren Verkehrsunfalls im Mai 2015 verantworten. Deshalb wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt, die für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wird. Zudem hat er eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro an die Staatskasse zu zahlen.

Der Angeklagte war mit seinem Brummi auf der A14 in Richtung Dresden unterwegs und ist in Höhe Rasthof Muldental mit etwa 70 Kilometer pro Stunde in ein Stauende gerast (die LVZ berichtete). Ein Skoda-Fahrer kam dabei ums Leben, ein BMW-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass der noch heute unter Betreuung steht und laut medizinischem Gutachten mindestens bis 2022 auf ärztliche Hilfe angewiesen sein wird. Zwei Frauen, die jeweils als Beifahrerinnen in den Fahrzeugen saßen, wurden ebenso verletzt wie zwei Kinder im BMW. Auch der Unfallverursacher erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ihm warf die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Stefanie Otto, „fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fünffacher fahrlässiger Körperverletzung“ vor. Keine wesentliche Rolle spielte der hohe und nicht näher bezifferte Sachschaden, der jedoch ebenso über Versicherungen abgedeckt sei, wie alle bisherigen Aufwendungen für medizinische Betreuung der Geschädigten, konstatiert das Gericht unter Vorsitz von Richter Ralph-Michael Kehe.

Mit Prozessbeginn drückte der Angeklagte sichtlich mitgenommen sein „tiefes Bedauern über das Geschehene und die Folgen der irreparablen Ereignisse“, aus. Um seine Einlassungen in tschechischer Sprache dem Gericht verständlich zu machen, bekam er von der Dolmetscherin Gabriele Großert Hilfe. Für die Beweisaufnahme wurden zwei Berufskollegen des Unfallverursachers gehört, die mit ihren Lkw im besagten Stau standen, somit von den Folgen betroffen waren, jedoch körperlich unversehrt blieben. Einer gab an, das Stauende bei optimalen Witterungs- und Straßenbedingungen sowie guter Sicht auf gerader Autobahn erkannt und sein Fahrzeug abgebremst zu haben. Bei einem Blick in den rechten Außenspiegel aber sah er den tschechischen Laster mit relativ hoher Geschwindigkeit und damit das Unheil kommen.

„Ich wusste sofort, der schafft das nicht – und schon hat es gekracht.“ Was dann genau passierte, sprich, wer von wem wie gerammt oder zusammengeschoben wurde, vermochte er im Detail nicht mehr zu sagen. Seine Erinnerungen gingen aber soweit, dass er schildern konnte, wie er den beiden verletzten Kindern aus ihrem Wrack geholfen hat. Schlussendlich bot sich den Rettungskräften ein Bild des Grauens, welches Felix Schober als DEKRA-Sachverständiger mit seinen Darlegungen zum Unfallhergang bestätigte. Demnach habe der Verursacher unter Berücksichtigung der von ihm gefahrenen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 82 Kilometern pro Stunde viereinhalb Sekunden Zeit gehabt, um auf den letzten 72 Metern bis zum Stauende eine Bremsung einzuleiten, die den Unfall verhindert hätte.

Tatsächlich, so hätten die Ermittlungen ergeben, nutzte er nur zwei Sekunden zum Reagieren, die aber nicht mehr ausreichten. Technische Mängel am Unglücks-Lkw konnten ebenso wenig festgestellt werden, wie eine körperliche Beeinträchtigung des Unglücksfahrers. Schuld war ein „Augenblickversagen“, welches ein Berufskraftfahrer nach richterlicher Auffassung auszuschließen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Binnen einer Woche könne der Angeklagte Rechtsmittel einlegen.

Von Frank Schmidt