Lkw-Planen aufgeschlitzt – Diebe stehlen Reifen und Kaffeekapseln

Leipzig/Grimma. Gleich zweimal haben Diebe in der Region um Leipzig Lkw-Planen aufgeschlitzt. An der Raststätte Muldental bei Grimma zerstörten Unbekannte am Donnerstag die Abdeckung eines Sattelaufliegers, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte. Anschließend entwendeten die Täter mehrere der geladenen Reifen. Zudem machten sich Unbekannte bei Landsberg nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt an einem weiteren Lastwagen zu schaffen. Dort schlitzten sie den Angaben nach ebenfalls die Plane auf und stahlen drei Paletten mit Kaffeekapseln. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst unklar.

Von LVZ