Colditz

Der morgendliche Berufsverkehr zwischen Grimma und Colditz wurde am Montag durch einen Verkehrsunfall ausgebremst: Ein Lkw mit Schüttmuldenanhänger war auf der B107 in Richtung Grimma unterwegs. Gegen 7.45 Uhr kollidierte der Brummi hinter dem Ortsausgang Colditz mit einem Skoda.

Zur Galerie Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Autofahrer ist es am Montagmorgen zwischen Colditz und Grimma gekommen.

Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Das Auto wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert, der Fahrer dabei verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B107 in beide Richtungen voll gesperrt, was zu Rückstaus führte.

Von Frank Schmidt