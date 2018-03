MDR-Osterfeuer-Voting: Apolda gewinnt, Grimma Zweiter

Grimma. Enttäuschung im Muldental, Jubel in Thüringen, denn die diesjährige MDR-Osterfeuer-Party findet am 31. März in Apolda statt. Die Stadt hatte beim Online-Voting auf der Internetseite des Radiosenders Jump bis Montagmorgen die meisten Stimmen geholt und sich gegen Grimma, das ebenfalls am Wettbewerb teilnahm, durchgesetzt. Apolda winkt nun eine Karsamstags-Sause mit kostenlosem Open-Air-Konzert, bei dem Musikstars wie Rea Garvey, Sasha und Glasperlenspiel und Nico Santos auf der Bühne auftreten werden.

Spannend blieb es bis zum Schluss. Als die Jump-Morning-Show-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde gegen 7.10 Uhr im Radio den Gewinner der Internetwahl kürten, war allerdings auch eines klar: Grimma hat eine erfolgreiche Aufholjagd hingelegt. Noch vor zwei Wochen von einer der hinteren Plätze gestartet, kletterte die Stadt in der Gunst der Online-Gemeinde immer weiter und ließ dank tausender Klicks die anderen Finalisten Schmalkalden, Stollberg, Gräfenhainichen und Eisleben hinter sich – musste sich aber letztlich dem thüringischen Apolda geschlagen geben, das mit 34 Prozent der Stimmen hauchdünn vor Grimma (33 Prozent) gewann.

Insgesamt hatten sich über 800 Städte und Gemeinden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Austragungsort für das Osterspektakel beim Mitteldeutschen Rundfunk beworben. Die zweistündige Unterhaltungsshow wird am Sonnabend live im Fernsehen, Radio und Internet übertragen. Beim Osterfeuer-Konzert des Vorjahres-Sieger Bad Schandau feierten über 7000 Besucher.

Von bw