Otterwisch

Die MDR-Show „Mach dich ran“ kommt am Freitag,den 29. März nach Otterwisch. Wie wird der Moderator Mario D. Richard den ersten Test an diesem Tag bestehen? Das ist der erste Tipp, den Besucherinnen und Besucher in der Otterwischer Ballspielhalle an diesem Tag geben können.

MDR-Moderator MArio D. Richardt moderiert die Sendung in Otterwisch Quelle: Isabelle Grubert

Wer hier richtig lag, für den oder die geht es eine Runde weiter. Wird das „Mach dich ran“-Team seine Tagesaufgabe erfüllen? Der oder diejenige mit der richtigen Einschätzung kann 1000 Euro gewinnen. Ab 16 Uhr können Interessierte das „Mach dich ran“-Team in der Stockheimer Straße 6 kennenlernen. Ausgestrahlt wird die Sendung aus Otterwisch am 19. April um 19.50 Uhr im MDR.

Von lvz