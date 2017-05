Grimma/Bennewitz. Zum zweiten Bürgermeister-Polo-Cup lädt der Verein Polo Liga Sachsen am 9. Juni ab 14.30 Uhr ein. „Doch keine Angst. Der Amtsschimmel bleibt im Stall. Vielmehr soll es ein Fest für die ganze Familie auf dem Reiterhof Kunze in Altenbach werden. Wir wollen Interessierte in die Geheimnisse der schnellen und für Sachsen neuen Sportart einweihen“, erklärt Laura Quiring, die gebürtige Rostockerin, die mittlerweile in Borsdorf wohnt und Geschäftsführerin einer Energie-Unternehmensberatungsgesellschaft in Borsdorf ist. „Wir trainieren in Grimma im Roten Vorwerk jede Woche mit zwölf Poloschülern und mit weiteren zehn, die kommen, wenn es ihre Zeit erlaubt. Doch am 9. Juni wollen wir eine Polo-Mannschaft in den Wettkampf schicken, die sich aus sächsischen Bürgermeistern rekrutiert“, wirbt die 35-Jährige. Sie geht davon aus, dass sich an dem Turnier sechs bis acht Amtsträger beteiligen. „Die Teilnehmer wissen auch, dass sie verlässliche und best ausgebildete Polopferde an die Seite bekommen, so dass sie sich voll auf Polo konzentrieren können. Schon vor dem Turnier gibt es ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderschminken. Das Aufsitzen und Warmreiten für die Bürgermeister erfolgt ab 15.30 Uhr. Der Anpfiff zum halbstündigen Polo-Spiel ist 16 Uhr geplant. Danach gibt unter anderem Springreiten, Hindernisfahren, Mounted Games und Quadrille zu sehen. Am Abend erwartet die Gäste eine After-Show-Party mit Livemusik. Man darf schon jetzt gespannt sein, welcher Amtsträger im wahrsten Sinne des Wortes sattelfest ist. Doch bis dahin heißt es, trainieren. „Wir haben gegenwärtig zwölf Poloponys, eine Polotrainerin und zwei Pferdepfleger“, erzählt die Gründerin der ersten Polo-Schule in Sachsen, Laura Quiring. Interessierte können gern beim Training zuschauen, dienstags, donnerstags und am Wochenende.

„Gegenwärtig suchen wir noch Mitstreiterinnen für den ersten Ladies-Polo-Cup am 12. August. Es ist ein Amateurturnier. Mitmachen kann jeder, der schon einmal auf einem Pferd saß“, erklärt sie. In Vorbereitung ist ebenso ein Jugendcamp, das vom 5. bis 7. Juli stattfinden soll. Hier können Jugendliche ab zehn Jahren mitmachen, die über keine Reiterfahrung verfügen müssen. Ein Hallenturnier steht im Oktober in der Reithalle Rotes Vorwerk in Grimma auf dem Plan.

„In diesem Jahr werden wir hoffentlich oft zu Gast im Kloster Nimbschen sein“, so die Polo-Chefin. Seit März besteht ein Vertrag mit dem Betreiber. So kann bei Bedarf einen Polo-Workshop für Tagungsgäste gebucht werden. Auf Wunsch ist es auch möglich, dass Hochzeitsgäste bei einem Polospiel zusehen können. „Der Braut kommt dabei die Aufgabe zu, das Turnier durch den Einwurf des Poloballs zu eröffnen “, erzählt Laura Quiring begeistert. Wie toll das bei den Gästen und Brautleuten ankommt, weiß sie aus eigener Erfahrung. Denn sie erlebte die Magie der wohl ältesten Mannschaftssportart der Welt, als sie vor fast drei Jahren heiratete.

Von Cornelia Braun