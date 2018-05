Grimma

Jede Menge Kreativität war am Sonnabendvormittag auf dem Grimmaer Markt gefragt. Dort hatte die Stadtverwaltung anlässlich des Weltkindermaltages zur großen Malaktion eingeladen. Einen zehn Meter langen und gut einen Meter breiten weißen Papierstreifen verwandelten Kinder jeden Alters innerhalb von drei Stunden in ein Wandbild, das typische Motive der Muldestadt zeigt und demnächst in der Klosterkirche aufgehängt werden soll.

„Grimma trägt das Image einer kinderfreundlichen Stadt, was für uns Anlass für diese kreative Aktion war“, sagte Natalie Reiche, die im Rathaus für Veranstaltungsmanagement verantwortlich ist. „Außerdem wollen wir damit einen Beitrag leisten, dass der Nachwuchs wieder verstärkt mit Pinseln und Malstiften anstatt mit dem Tablet hantiert.“

Anja Kurth muss bei ihrer Tochter noch nicht in dieser Hinsicht aktiv werden. „Sie malt sehr gern“, berichtete die Grimmaerin. „Entsprechend finden wir diese Aktion sehr schön.“ Mit großer Begeisterung bei der Sache war auch Erstklässlerin Lena. „Ich male gern und vor allem dann, wenn mir langweilig ist“, plauderte die Siebenjährige, die von Luise vom Grimmaer Projekt „Dorf der Jugend“ betreut wurde.

„Wir haben der Stadt sehr gern unsere Unterstützung angeboten, weil wir zum einen die Sache an sich gut finden und zum anderen die Kinder von heute die potenziellen Dörfler der Jugend von morgen sind“, meinte augenzwinkernd die 26-Jährige, der vier weitere Mitstreiterinnen des Jugenddorf-Projektes bei der Malaktion zur Seite standen.

Die Unterstützung für den städtischen Maltag war im Allgemeinen groß. Firmen und Künstler ermöglichten einen abwechslungsreichen Vormittag, an dem rund um die zentrale Kunstaktion Straßenmusiker auftraten, Kinderschminkangebote unterbreitet wurden und Riesenseifenblasen in den wolkenlosen Himmel geschickt wurden.

Von Roger Dietze