Reminiszenz an Geopark

Nahezu einmütig entschied sich der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend, den Straßen im neuen Wohngebiet Grünstadt Namen zu verleihen, die in Bezug zum Geopark Porphyrland stehen. Umstritten ist jedoch die Entscheidung, die Osttangente, durch die das Areal erschlossen wird, „Straße des 9. November“ zu nennen. Ein Abgeordneter will den Beschluss anfechten.