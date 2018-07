Landkreis Leipzig

Gut zwei Wochen nach dem offiziellen Start der Inbetriebnahme von Mautsäulen auf Landstraßen (ab 1. Juli), sind noch viele dieser elektronischen Messstationen gar nicht in Betrieb. Wie auf der B107 bei Rothersdorf wurde die bereist im März montierte Mautstation jetzt erst mit den notwendigen Messgeräten ausgerüstet, um sie in Betrieb nehmen zu können.

Damit soll sich für Brummis ein Ausweichen von der A14 auf Landstraßen nicht mehr lohnen. Bisher wurde in Engelsdorf abgefahren und über die B6 und B107 nach Grimma sowie in der Gegenrichtung durch zahlreiche Ortschaften gefahren.

In Kühren wurde am Mittwoch auf der B6 in Richtung Wurzen eine weitere Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut. Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Weiterentwicklung des Mautsystems für die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen.

